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九崴天然氣廠現址設廠引不滿 邱莉莉：議會不同意

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
台南市議會今審查提案，不分黨派議員反對九崴天然氣發電廠在現址設廠，議長邱莉莉決議議會不同意現址設廠，在場33席議員全數舉手贊成。記者鄭維真／攝影
台南市議會今審查提案，不分黨派議員反對九崴天然氣發電廠在現址設廠，議長邱莉莉決議議會不同意現址設廠，在場33席議員全數舉手贊成。記者鄭維真／攝影

九崴天然氣發電廠將在台南安定和安南區交界設廠，引發居民抗議，不分黨派議員今在議會也強烈反對，要市長黃偉哲明確表達立場，甚至質問黃「若同意發照要不要辭職」，黃則回「地方有意見就不發照」、「市民不支持我就不支持」，希望大家就事論事，與是否辭職無關。主席邱莉莉最後決議，指議會不同意現址設廠，在場33席議員全數舉手贊成。

九崴天然氣發電廠預計2026年為大台南生活圈與南科提供600兆瓦電力，但因範圍緊鄰安定、安南、永康、新市等人口密集區，引發居民反彈。民進黨議員陳碧玉認為，南科需要用電是事實，但離住宅區太近，選址不當影響居住品質，市府應重新評估場址。

無黨籍邱昭勝表示，地方抗爭聲音大，副議長林志展曾稱該案若通過就要辭議員，「如果市府同意發照，市長要不要辭職？」

黃偉哲回應，這和市長辭職無關，應該就事論事，如果地方這麼多人有意見就不會發照，「應該也不需要斬雞頭吧」。

「市長要台南市民用命發電？」國民黨議員李中岑詢問黃偉哲指，所有居民皆不支持，如果未來環評通過，市府是否會拿出魄力阻擋該案？要求黃偉哲明確表達支不支持該案？黃偉哲說，「市長跟市民站在一起，市民反對我就反對，市民不反對我就不反對，不支持我就不支持」。

國民黨議員蔡宗豪諷刺「中央用愛發電，台南是用命發電」，該天然氣發電廠計畫不僅造成當地困擾，對整個大台南還有空汙問題，且該發電廠未規畫儲存槽，易燃氣體要從新化拉線3公里，過程相當危險。

議長邱莉莉最後裁示表決，指有關九威天然氣發電廠計畫在現址設廠，台南市議會不同意開發，且23日九崴在安南區開說明會，希望市府能拉高層級派副市長參加表達反對意見，選址也必須經過公聽會討論；未來市府若有與天然氣相關議題，須事先讓57席議員知曉，對此，在場不分黨派共33席議員全數贊成主席決議。

經發局表示，市府已在上月開記者會，明確表達市府將與所有市民站在同一陣線，在中央與地方沒有共識前，市府不會審查九崴電廠開發案，一同維護台南市民的居住安全和環境品質。

台南市議會今審查提案，不分黨派議員反對九崴天然氣發電廠在現址設廠，議長邱莉莉決議議會不同意現址設廠，在場33席議員全數舉手贊成。記者鄭維真／攝影
台南市議會今審查提案，不分黨派議員反對九崴天然氣發電廠在現址設廠，議長邱莉莉決議議會不同意現址設廠，在場33席議員全數舉手贊成。記者鄭維真／攝影
九崴天然氣發電廠將在台南安定和安南區交界設廠，引發居民抗議，不分黨派議員今在議會也強烈反對，要市長黃偉哲明確表達立場，黃回「市民不支持我就不支持」。記者鄭維真／攝影
九崴天然氣發電廠將在台南安定和安南區交界設廠，引發居民抗議，不分黨派議員今在議會也強烈反對，要市長黃偉哲明確表達立場，黃回「市民不支持我就不支持」。記者鄭維真／攝影

議員 台南 黃偉哲

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