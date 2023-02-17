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日均用水量突破100萬噸 台南市宣布推動「抗旱新工程」
台南市每日平均用水量突破100萬噸，市府今宣布推動「抗旱新工程」，要「復活白河水庫、強化水庫備援」：包括曾文南化聯通管、白河水庫第二期更新改善、南化水庫溢流堰加高等水源調度及水庫改善工程，「市府承諾全力支持協助中央推動」。
黃偉哲市長表示，台南因經濟成長與產業發展，用水量逐年成長，今年每日平均用水量已經突破100萬噸，要找出更多方法，讓中央、地方及民間一同攜手節水與抗旱。
水利署表示，中央持續在台南推動多項抗旱開源及調度工程，包括白河水庫更新改善恢復庫容量至2000萬噸、南化水庫溢流堰加高增加1000萬噸蓄水量及曾文南化聯通管增加水源調度能力每日80萬噸等工程。
市府水利局表示，民國54完工的白河水庫，107年蓄水量僅剩900多萬噸，108年黃偉哲上任後爭取更新改善，陸挖清淤與水力排砂，今年已增為1387萬噸蓄水庫容量；水利署將持續推動第二階段改善，提升庫容量到2000萬噸以上，為溪北地區的農業與民生增加供水能力。
另曾文南化聯通管工程，目前進度約57%，預計113年底可以達標，可以讓曾文水庫供水系統及南化水庫供水系統間具備雙向備援輸水能力，有餘的水庫系統可將充沛蓄水輸往另一水庫供水系統供水，互補有無。
黃偉哲表示，政府必須以身作則，帶頭節省自來水，主動使用回收水；也請工業產業大用水戶，擴大運用回收水及RO水，一起節省自來水自助人助，也請中央持續推動水資源建設，台南將全力支持協助，為南部地區增加穩定供水及抗旱應變能力。
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