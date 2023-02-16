台84快速道路走馬瀨隧道21日要封閉 改走替代道路
台84線走馬瀨西行隧道，2月21日上午10時半到11時半，將封閉1小時，現場有交管人員會指示走北側的替代道路182線，全線約8公里、車行約12分鐘，請用路人注意。
公路總局指出，新營工務局為辦理防災演習，台84線走馬瀨隧道西行線（由東往西、玉井往大內方向），21日（下周二）封閉1小時，公務總局將在大內區南182線與台84線兩處交叉路口實施交通管制，屆時欲利用省道台84線經由玉井區前往大內區之用路人，可依現場交管人員及改道示意圖，繞道改走南182線，即可銜接台84線頭社交流道。
並提醒用路人可利用幸福公路APP及公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw)查詢路況，並收聽廣播訊息，了解最新路況。
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