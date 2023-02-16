黃偉哲爭取春季雜作停灌補償 鄭文燦允研議補助

行政院今下午召開水情會議，台南市長黃偉哲出席為農民爭取春季雜作停灌補償，並呼籲中央支持烏山頭水庫淨水處理廠、白河水庫的更新改善，提高淨水處理量與庫容量。對此，會議主席行政院副院長鄭文燦正面肯定，並要求相關部會帶回研議。

黃偉哲表示，目前台南水情進入黃燈，相當緊張，希望行政院體恤農民，針對春季雜作停灌，提供適當補償。這項建議獲鄭文燦支持，行政院將盡速研商，預計下周公告補償標準。

台南境內雖有水庫，但3大水庫合計蓄水率約31.5%，黃偉哲呼籲，中央與地方應合力改善水庫，在雨季來臨時就能多儲存水源，這次向中央爭取烏山頭淨水場的更新改善，讓地方的自來水供應更穩定。

此外，白河水庫從2019年開始清淤，至今年已恢復蓄水，黃偉哲希望中央能盡早完工，讓庫容量恢復到2000萬噸。另外，市府也將繼續爭取南化水庫溢流堰加高，為南高儲存更多水源。

黃偉哲表示，水庫的庫容量更大，對於農業、民生與產業的用水就更有幫助，在這次水情會議中建議中央多管齊下，與地方合力改善水庫，為雨季來臨時做好儲水準備。行政院也指示水利署，加強南高屏3縣市的水資源調度，強化南部整體抗旱能力。