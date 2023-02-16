藝術下鄉 金枝演社周六晚台南後壁公演

有「台客第一天團」之稱的金枝演社劇團，發起全台公益巡演「金枝走演‧美麗台灣」計畫，將於本周六晚上7點在後壁泰安宮停車場演出「可愛冤仇人」，後壁區公所邀請鄉親們相揪來看戲。

據知，金枝演社自2009年起開始推動上述計畫，以「歡喜來看戲，幸福帶回去」簡單理念，在企業贊助、民間集資及各界人士協力支持期許完成319場次全台走透透，讓不分年齡的觀眾一起為劇情喝采、歡笑，回家後還能有共同的記憶與話題。

後壁區公所說，「可愛冤仇人」是金枝演社經典喜劇，故事以兩對苦情戀人的際遇為主軸，配合一連串笑料百出愛情考驗，引領觀眾感受動人人生風景。全劇運用30年代到70年代雋永金曲，串連各時代流行文化精髓，對白趣味溫馨、笑中帶淚，同時融合金光戲、老式台語片寫實風格，搭配熱情奔放的華麗舞蹈，適合闔家鬥陣觀賞。