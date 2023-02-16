嘉義移民署邀新住民迎接春天 體驗多元文化魅力

陰曆二十四節氣中的「立春」剛過，意味著春天已到來，許多民眾陸續展開踏春賞花的行程；移民署嘉義市服務站舉辦新住民家庭教育暨法令宣導課程，邀請菲律賓新住民羅戴娜分享每年2月菲律賓呂宋島北部碧瑤市繽紛絢麗的「碧瑤花節」花車遊行盛況，並現場示範花圈製作，與大家一同迎接春天的到來。

羅戴娜表示，菲律賓一年四季炎熱，但位於呂宋島北部的碧瑤市因海拔高，氣溫較低，是有名的避暑勝地，又稱為夏都。受惠於地形因素，每年2月當地百花齊放，居民為向這座城市的鮮花致敬，會穿著五彩繽紛的服裝，搭配樂隊演奏及以鮮花裝飾各種造型的車隊一起遊行以慶祝春天到來，這個節慶稱為碧瑤花節（Panagbenga Festival），是碧瑤市一年一度為期一個月的賞花盛會，其中「Panagbenga」意指「盛開的季節」。

為讓參與的新住民朋友感受碧瑤花節的魅力，羅戴娜以彩色的皺摺紙教學手作花圈，與大家一同迎接春天的到來。手做的花朵栩栩如生，一起將完成的花圈戴在頭上，好有春天的氣息，現場歡笑聲此起彼落，藉由手作花圈相互交流，拉近彼此距離，也認識多元文化。