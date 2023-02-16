延續情人節告白路線熱 台南推馬戲藝術節等春旅亮點

台南市政府日前針對西洋情人節推出3大主題告白路線、結婚登記送好禮等活動，吸引213對新人在14日登記結婚，市府春季接續推出多項旅遊活動，盼吸引遊客到台南多玩幾天。

台南市長黃偉哲今天接受媒體專訪表示，首屆FOCASA馬戲藝術節將於22日至28日在水交社文化園區場域登場，最大亮點為高16公尺、篷內直徑32公尺的巨型馬戲篷Village-13，帶領觀眾體驗震撼視覺效果。

黃偉哲指出，7天共18檔節目，有來自台灣、法國、澳洲、柬埔寨共8組馬戲團隊演出，此外，還有8個特色區，將輕鬆休閒生活風格帶入台南，讓民眾體驗不同的城市氛圍。

黃偉哲表示，第1屆FOCASA馬戲藝術節在台南只是開始，希望未來越辦越大，成為台灣每年春天重要活動，在台南打造台版小亞維儂。

黃偉哲指出，馬戲藝術節後，名列世界三大蘭展之一的2023台灣國際蘭展，於3月4日至19日在台南後壁區台灣蘭花生物科技園區開展，展覽今年邁入第19年，首度由行政院農委會及台南市政府合作，活動時間延長為16天，規模也擴大。

黃偉哲表示，今年蘭展主題「蘭花魔鏡－看見，新起點」，透過萬花筒概念呈現蘭花世界；吉祥物Orchidsaur動畫片近期曝光，畫風充滿童趣，從一隻6500萬年前的蜜蜂，揭開蘭花起源神秘面紗，看到蘭花起源、發展及變化，吸睛的展覽規劃，相信將帶來可觀的參觀人潮。

黃偉哲指出，2023台南古都國際半程馬拉松將於3月5日開跑，今年報名突破2萬人，再創新高峰，古都馬拉松是全台灣古蹟、歷史建築及文化景點密度最高賽道，跑者不僅能邊跑邊賞古蹟，沿途還有美食補給站，今年有名東蛋糕、幸福豆漿店、西井村蜂蜜滷味、安平芋糕、安平蝦餅等美食店家加入。

黃偉哲表示，馬拉松參賽者多半會安排過夜行程或在當地飲食消費，帶來的周邊觀光效益可觀，尤其台南是文化之都，更是觀光大城，推薦參賽者可在台南多停留幾天，深入發掘體驗在地文化與美食小吃。