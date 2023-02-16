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北港滯洪池光電案偷跑 民眾轟：不要騙鄉下人沒讀書

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
能源公司欲在北港滯洪池設置太陽能光電板，今開說明會遭民眾反彈。記者黃于凡／攝影
能源公司欲在北港滯洪池設置太陽能光電板，今開說明會遭民眾反彈。記者黃于凡／攝影

能源公司欲在北港滯洪池設置太陽光電板，今天下午在水林鄉舉辦第2場說明會，引起地方反彈，被轟先發包才開說明會，民眾指出，才剛獲觀光局補助2.2億元，打造雲西文化觀光遊憩廊帶，盼發展永續觀光產業，不要25年後只留下廢棄光電板給子孫。

同陽能源公司、大糖能源公司介紹政策時被民眾打斷，表示第1場北港說明會已聽過，改由民眾直接表達意見。能源公司祭出每年回饋地方50萬元、設置2座汽車充電樁及做出有當地特產花生及蕃薯圖案的光電板，被民眾狠酸，50萬看得到拿不到，誰沒看過花生和蕃薯，不要騙鄉下人沒讀書。

副議長蔡咏鍀說，北港滯洪池光電案偷跑，已經發包出去，他都不知道，那當議員要幹什麼，詢問代表會和村里長也無人知曉，前天和今天突然要開公聽會，讓大家措手不及，當初只說好要蓋滯洪池，沒想到居然加送光電板，他並沒有完全反對興建，但不支持不合理的流程。

蔡咏鍀也說，北港滯洪池匯集新街大排、土間厝大排，蓄水量相當大，逢豪雨無法宣洩，滯洪池反倒成為淹水池，當地居民飽受淹水之苦，呼籲河川局應先處理淹水問題，而不是優先蓋太陽能光電板。

水北村長洪茂仁說，顏思齊來台開墾500年歷史，早就盼望水林有所發展，好不容易要推動雲西文化觀光遊憩廊帶，又要蓋光電板破壞風景，把大家期望澆滅，光電板壽命約25年，未來年輕人返鄉時，又能留下什麼給子孫。

當地居民說，北港滯洪池是台糖土地無償提供，為了避免淹水，所以大家同意蓋滯洪池，早有耳聞會蓋光電板，那時就把話說在前「只能蓋滯洪池、不能蓋光電板」，沒想到能源公司又偷偷來，今天開說明會也只是要大家幫忙背書，堅決不會同意。

滯洪池 北港 淹水

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