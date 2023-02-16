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20公斤石製啞鈴 昔阿里山豐山男丁轉大人考驗

中央社／ 嘉義縣16日電

舊時嘉縣阿里山豐山年輕男丁想娶妻生子，必須經過「成年禮」考驗，以單手抓起重20公斤的石製啞鈴；豐山村民說，目前這項儀式已廢除，啞鈴則收藏在豐山村文物館，供遊客試手力。

嘉義縣阿里山鄉豐山村文物館展示各種早期當地人使用的農具、生活用品及標注姓氏的碗盤，是遊客到豐山必定參訪的行程，其中有一塊外觀像圓形水壺、重達20公斤石製啞鈴最引人注目。

嘉義縣阿里山鄉豐山村民簡天賞今天告訴中央社記者，石製啞鈴是用來「轉大人」的石頭，已有70年以上的歷史，男人夠不夠力，用這塊石頭一試便知，也能用來練身體。

簡天賞說，以前豐山年輕的男丁想娶妻生子，必須通過以單手抓起啞鈴的「成年禮」考驗，代表體力足夠可好好從事耕作、狩獵，養活一家老小。目前這項儀式已廢除。

簡天賞表示，遊客到豐山來玩，村民都會帶來文物館參觀，瞭解早期豐山生活，也讓遊客試一下手力，多數遊客用盡力氣，都無法以單手提起這塊石製啞鈴。

另外，豐山村文物館收藏標注姓氏的碗盤，遊客也很感興趣；簡天賞指出，早期物資匱乏，村裡有一戶人家辦桌，鄰居都會支援提供碗盤，活動結束就可按照碗盤上的姓氏歸還。

文物 阿里山 嘉義

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