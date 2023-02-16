不覺得被郭台銘威脅…被問2024是否成關鍵勢力？柯文哲這樣說

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
民眾黨主席柯文哲（右）今天到雲林縣北港鎮體驗傳統手工燈籠。記者黃于凡／攝影
民眾黨主席柯文哲（右）今天到雲林縣北港鎮體驗傳統手工燈籠。記者黃于凡／攝影

民眾黨主席柯文哲跟隨白沙屯媽祖進香，今天到北港朝天宮與雲林縣長張麗善一起參拜，也到百年手工燈籠店體驗傳統工藝，題字寫下平安幸福，張麗善則寫下雲林上場，隨後2人前往水道頭文化園區乘坐藝閣旋轉木馬，張麗善邀請香燈客一起體驗北港燈會。

針對郭台銘參選總統態度，柯文哲說，他們2個剛好錯開，郭過年初一就去美國，從美國回來後，他就出來跟著白沙屯媽祖進香，所以要等回去再講。媒體問及是否覺得被郭台銘造成威脅，柯回應，不會啦。

媒體提問是否認為自己是2024關鍵勢力，柯回應，我跟你說啦，要努力啦，事實上不會坐在那裡就變成關鍵勢力，就是要每天認真的做事。柯的脖子有傷口包紮，柯說，是他太粗魯，撕膠布的時候太大力，臉皮都撕起來了。

雲林縣長張麗善說，國民黨還是要團結一致，才有勝選機會，無論是參選機制、人選，最後都要團結一致，支持黨內提名人選，至於藍白合的部分，她認為只要是能勝選，且認同國民黨理念的人，怎麼樣的結合，相信黨中央會做最好評估。

民眾黨主席柯文哲（右）今天到雲林縣北港鎮水道頭文化園區坐藝閣旋轉木馬。記者黃于凡／攝影
民眾黨主席柯文哲（右）今天到雲林縣北港鎮水道頭文化園區坐藝閣旋轉木馬。記者黃于凡／攝影
民眾黨主席柯文哲（前排右）今天到雲林縣北港鎮體驗傳統手工燈籠。記者黃于凡／攝影
民眾黨主席柯文哲（前排右）今天到雲林縣北港鎮體驗傳統手工燈籠。記者黃于凡／攝影

總統大選 柯文哲 郭台銘 國民黨 白沙屯媽祖 藍白合

延伸閱讀

柯文哲參加地方士紳餐會 席間被嗆「酷吏」：若選總統我不會投給你

莿桐這處排水溝是夢魘水道 張麗善允諾一次改善

白沙屯媽駕到！郵差衝出躦轎底 柯文哲也讓民眾很暴動

隨白沙屯媽祖遶境 柯文哲和民眾合影練就「邊走邊拍」功夫

相關新聞

郭台銘這1事沒做到 郭正亮預言：侯友宜可能5月宣布參選2024

鴻海集團創辦人郭台銘日前與立法院前院長王金平見面，表態自己有意重回國民黨，並爭取總統提名的機會。不過，前民進黨立委郭正亮認為，如果按照國民黨現有的路線繼續走，最後一定是派侯友宜出戰，而且可能在5月宣布參選。

柯文哲參加地方士紳餐會 席間被嗆「酷吏」：若選總統我不會投給你

台灣民眾黨主席柯文哲參加白沙屯媽祖徒步進香隊，經過彰化縣受邀參加地方士紳餐會，席間暢談他的政治理念，被一名醫界人士當場說...

不覺得被郭台銘威脅…被問2024是否成關鍵勢力？柯文哲這樣說

民眾黨主席柯文哲跟隨白沙屯媽祖進香，今天到北港朝天宮與雲林縣長張麗善一起參拜，也到百年手工燈籠店體驗傳統工藝，題字寫下平...

會爭取2024提名？侯友宜：新北願景最重要

新北市長侯友宜今天列席行政院會，會中關注北北基桃交通月票。行政院發言人陳宗彥會後轉述，院長陳建仁指示交通部要跟各縣市政府...

分享「換柱」經驗！洪秀柱再向侯友宜喊話 ：不要再龜毛了

國民黨前主席洪秀柱昨天參加新北市永和區社團活動後，傳出公開力挺同黨籍新北市長侯友宜出馬競選總統。她今天在台北地檢署受訪時...

藍營2024誰來戰？ 王鴻薇拋人選不一定要國民黨

國民黨立委王鴻薇今天表示，她贊成總統提名不需要初選，人選也不必拘泥一定要國民黨，國民黨可以做桶箍的角色，最重要的是整合出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦