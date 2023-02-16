不覺得被郭台銘威脅…被問2024是否成關鍵勢力？柯文哲這樣說

民眾黨主席柯文哲跟隨白沙屯媽祖進香，今天到北港朝天宮與雲林縣長張麗善一起參拜，也到百年手工燈籠店體驗傳統工藝，題字寫下平安幸福，張麗善則寫下雲林上場，隨後2人前往水道頭文化園區乘坐藝閣旋轉木馬，張麗善邀請香燈客一起體驗北港燈會。

針對郭台銘參選總統態度，柯文哲說，他們2個剛好錯開，郭過年初一就去美國，從美國回來後，他就出來跟著白沙屯媽祖進香，所以要等回去再講。媒體問及是否覺得被郭台銘造成威脅，柯回應，不會啦。

媒體提問是否認為自己是2024關鍵勢力，柯回應，我跟你說啦，要努力啦，事實上不會坐在那裡就變成關鍵勢力，就是要每天認真的做事。柯的脖子有傷口包紮，柯說，是他太粗魯，撕膠布的時候太大力，臉皮都撕起來了。