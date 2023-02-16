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質疑賴清德排黑玩假 藍：應訂陽光法案約束迴避政府標案

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
台南市議會國民黨團今開記者會，要求民進黨主席賴清德若真的要排黑，應積極訂定相關陽光法案約束黨公職迴避政府標案。記者鄭維真／攝影
台南市議會國民黨團今開記者會，要求民進黨主席賴清德若真的要排黑，應積極訂定相關陽光法案約束黨公職迴避政府標案。記者鄭維真／攝影

民進黨主席賴清德昨再度主持中執會，修正黨公職排黑相關辦法，大刀闊斧推動改革，但台南市議會國民黨團今開記者會，指民進黨台南市黨部主委潘新傳介入市府各項工程，質疑賴清德排黑玩假的，要求賴若真的要排黑，應積極訂定相關陽光法案約束黨公職迴避政府標案，否則台南再出問題，賴的總統夢肯定破碎。潘新傳反批，國民黨此番操作為2024總統大選起手式，從賴清德的家鄉開始打起泥巴戰，呼籲藍營專注問政，別潑髒水。

國民黨團書記長蔡育輝指出，賴清德稱要強化黨內排黑，但民進黨公職是台南黑金弊案源頭，介入爐碴、太陽光電等，讓台南被譏為黑金故鄉，現任民進黨市黨部主委潘新傳也介入市府各項工程，賴清德的排黑完全不碰觸台南黑金弊案源頭，恐成「賴半套」，若真排黑，請積極訂定相關陽光法案約束黨公職，否則台南再出問題，總統夢就碎了。

蔡育輝說，賴清德在中執會講得冠冕堂皇，卻迴避台南黑金盤根錯節的問題，根據市府提供資料顯示，樂活基金會承攬市府生意，去年承攬3400多萬元，補助款900多萬元，其他資料市府沒提供，顯見排黑又玩假的。

議員李中岑表示，台南為賴清德本命區，過去台南是讓鄉親安心的古樸城市，現在卻因爐碴、太陽光電等黑金弊案，人心惶惶，賴清德要改革排黑請從台南開始，約束民進黨中央、地方政黨公職人員不得介入政府各項工程，讓人民看到賴清德不是玩假的。

潘新傳回應，國民黨議員在議會的保護傘下，恣意妄為濫用言論免責權，為2024總統大選起手式，從賴清德的家鄉開始打起泥巴戰，請國民黨議員專注問政，為市民謀福利，不要一直潑髒水、抹黑。

潘新傳澄清，他從沒承包、媒介及關說政府工程，所屬基金會成立目的是積極推動公益精神、落實服務，以急難救助及社會公益為主，為落實推動長照2.0【長照2.0】衛生福利部為因應高齡化社會，建立優質、平價、普及的長照服務體系，實現在地老化，完善我國長照服務體系，自民國106年起至115 年推動「長期照顧十年計畫2.0」。這項計畫106年經費為177.52億元，至115年總經費預估需3\,148.73億元。目的，讓弱勢及社會有需要的民眾得到最好照護，今年度承接社會局的案子有失智據點設置、實物銀行、身心障礙者家庭照顧，全部都是公益事業，請國民黨議員用心一點，若有質疑任何不法證據，歡迎送檢調查處。

台南 賴清德 國民黨

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