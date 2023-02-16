梅山斷層百年未釋放 台日防災經驗交流移師故宮南院辦

嘉南平原是目前氣象局觀察留意強震「重中之重」地點，為促進台日面臨天然災害因應經驗交流，今天內政部消防署與嘉義縣消防局於故宮南院舉辦「112年台日防災教育及規畫營運交流研討會」

會上邀請日本橫濱市消防局預防部長山田裕之，及橫濱市消防局市民防災中心館長武居德真擔任講師，嘉縣副縣長劉培東、內政部消防署副署長馮俊益、故宮南院處長彭子程、嘉縣消防局長呂清海及行政院災害防救辦公室、教育部等單位共120人出席，台日雙方互致贈紀念品，隨後進行交流會議簡報。

台灣經歷過921集集大地震，日本則經歷311大地震，後續均建立防災管理體系，過程相當費時也不容易。副署長馮俊益表示，借鏡日本防災教育經驗交流，引進優點強化全民防災意識，推廣落實成民眾生活一部分，強化各單位應變能力。

山田裕之表示，主要針對日本的火災情況及正進入高齡化時代有何應對策略，及地震防災對策等，要用怎樣的方式和市民們宣導分享。另橫濱有市民防災中心，裡面有能讓市民學習防災的設施，對於如何妥善營運，及如何和民間企業、社團等各種形式的合作，都是分享重點。

研討會上，山田裕之分享「橫濱市市民消防教育」消防署專員郭哲男分享「台灣推動消防防災e點通 App【App】App原為Application的縮寫，隨著智慧行動裝置風行，App一般泛指行動應用程式（Mobile Application），或稱Mobile App、手機App、行動應用程式、手機應用程式等，是專門使用在智慧手機、平板電腦或其他類型的行動裝置上的應用程式。 經驗」武居德真也分享「橫濱市民防災中心規畫與營運」及「防災教育與民間企業合作」方法。

副縣長劉培東表示，土耳其百年大地震造成傷亡損失難以估算，反思嘉縣有觸口、梅山斷層等多條活動斷層，透過今天面對面實體交流，為未來可能面臨的災害挑戰，建立更強韌的防災體系及教育推動機制。今年向中央爭取前瞻預算1.9億，籌建災害應變中心、特搜大隊暨防災教育館。

局長呂清海表示，盼透過這場研討會，提升防災人員辦理防災教育的效能，使防災知識向下札根，強化自助、共助的防災觀念，以降低災害來臨時所帶來的損害。

112年台日防災交流研討會上，內政部消防署專員郭哲男今天分享台灣推動消防防災e點通App經驗。記者呂慧瑜／攝影 內政部消防署與嘉義縣消防局今天於故宮南院舉辦「112年台日防災教育及規畫營運交流研討會」記者呂慧瑜／攝影