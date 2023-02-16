嘉市催打疫苗！50歲以上市民 2月17日起接種送500元禮券

持續催打疫苗，嘉義市政府今天宣布，市府自購500元超商禮券，明天起至3月20日止，50歲以上的市民，到嘉義市的 COVID-19【COVID-19】新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎是由嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒2型（SARS-CoV-2）導致的嚴重特殊傳染性肺炎，疫情最初在2019年底時於中國大陸湖北省武漢市出現，隨後在2020年初迅速擴散至世界各地，形成一場全球性的大流行。截至2021年6月底，全球累計確診個案高達1.79億例，並有逾389萬人死亡，是人類歷史上大規模流行病之一。 這場疫情導致各國社會活動嚴重停頓與混亂，並使經濟陷入二戰以來最嚴重衰退，直至2021年各地開始施打疫苗才見緩和跡象，但各式變種病毒的出現及擴散，又帶來難以預測的新危機。 疫苗合約醫療院所，接種COVID-19疫苗，且不限劑次，不限廠牌，都可獲贈，送完為止。

市府統計，截至本月14日，嘉市50到64歲的疫苗接種率，第1劑90.7%、第2劑88.3%、第3劑79.9%、第4劑26.6%；65到74歲為89%、86.8%、79.8%、42.8%，還有第5劑10.1%；75歲以上，82.9%、79.3%、70.6%、40.6%、9.8%。

衛生局呼籲市民儘速接種COVID-19疫苗，增強保護力，降低疫情威脅。相關接種訊息可至嘉義市政府衛生局網站的COVID-19疫苗接種資訊專區，https://health.chiayi.gov.tw/cp.aspx?n=7501，或撥打（05）2341150防疫專線諮詢。