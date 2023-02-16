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超暖心！嘉市這國小撿回收 變賣捐6600助土耳其災民

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市精忠國小師生和家長，昨天健走並沿途撿拾瓶罐，回收變賣，捐6600元給土耳其地震災民。圖／精忠國小提供
嘉義市精忠國小師生和家長，昨天健走並沿途撿拾瓶罐，回收變賣，捐6600元給土耳其地震災民。圖／精忠國小提供

土耳其與敘利亞邊境地區6日地震，台灣各界提供援助，學校也盡份心力，嘉義市精忠國小師生、家長昨天社區健走暨撿拾塑膠垃圾，將學校資源回收基金做為賑災捐款，捐出6600元，學童說，看到災情很難過，能捐獻的不多，共同為災民祈福。

校方楊勛凱說，希望能為遠方受難中的土耳其和敘利亞生還民眾，略盡棉薄之力，也為實踐聯合國永續發展目標SDG17（促進目標發展的全球夥伴關係）。

精忠全校一至六年級的隊伍往學校東邊的社區、綠地沿途健走，做社區服務行動，撿拾塑寶特瓶和塑膠瓶，在鳳梨田邊、麵包樹、芭樂林、蛋黃果和林蔭小道間，也和正在寺廟前庭打掃、喝茶聊天的老伯伯們問候早安，民眾也給學童們打氣鼓勵。

過程中，精忠國小的師長們引導學生體會珍惜可以生活在安全幸福的嘉市，有健康身體可以參加健走並撿拾回收品來籌募援助基金，是一件非常幸運的事情，更要盡自己的力量來幫助災民。

家長會長李志上表示，趁著健走鼓勵學生發揮服務精神，撿拾瓶罐帶回學校資源回收場，並變賣回收品所得資金，當地震賑災基金，以實際行動散播社會關懷的正向能量。

六年級同學張又仁說，看到災情大家都很難過，雖小學生能做的捐獻不多，都是全校每個人最真誠的心意，祝福這兩國的災民眾能早日復原，一般民眾也都平安生活。

楊勛凱指出，「春季健走暨社區清潔」是開學後固定會舉辦的認識社區環境行動，昨路線一路沿著大片鳳梨田與果樹林，漸漸走入淺山森林步道，真實感受學校附近起起伏伏的丘陵地形，活動符合SDG3、11、13、15的目標，配合學校總體課程做實踐推動。

嘉義市精忠國小師生和家長，昨天健走並沿途撿拾瓶罐，回收變賣，捐6600元給土耳其地震災民。圖／精忠國小提供
嘉義市精忠國小師生和家長，昨天健走並沿途撿拾瓶罐，回收變賣，捐6600元給土耳其地震災民。圖／精忠國小提供
嘉義市精忠國小師生和家長，昨天健走並沿途撿拾瓶罐，回收變賣，捐6600元給土耳其地震災民。圖／精忠國小提供
嘉義市精忠國小師生和家長，昨天健走並沿途撿拾瓶罐，回收變賣，捐6600元給土耳其地震災民。圖／精忠國小提供
嘉義市精忠國小師生和家長，昨天健走並沿途撿拾瓶罐，回收變賣，捐6600元給土耳其地震災民。圖／精忠國小提供
嘉義市精忠國小師生和家長，昨天健走並沿途撿拾瓶罐，回收變賣，捐6600元給土耳其地震災民。圖／精忠國小提供
嘉義市精忠國小師生和家長，昨天健走並沿途撿拾瓶罐，回收變賣，捐6600元給土耳其地震災民。圖／精忠國小提供
嘉義市精忠國小師生和家長，昨天健走並沿途撿拾瓶罐，回收變賣，捐6600元給土耳其地震災民。圖／精忠國小提供

健走 鳳梨 地震

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