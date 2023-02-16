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1個月用掉1支筆...學童文具高汰換卻買不起 他們幫大忙

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
長城國際同濟會今天帶雲林斗六、斗南、莿桐、古坑等地區百名小學清寒學童到書局採買文具，學童行前列好清單，仔細挑選必需文具。記者陳苡葳／攝影
長城國際同濟會今天帶雲林斗六、斗南、莿桐、古坑等地區百名小學清寒學童到書局採買文具，學童行前列好清單，仔細挑選必需文具。記者陳苡葳／攝影

長城國際同濟會舉辦新學期文具採買活動超過10年，來自斗六、斗南、莿桐、古坑等地區百名小學清寒學童，今天一起到斗六建中書局挑選必需品；蔡姓女童因家境無法給予零用錢，只能趁機買已用完許久的立可帶、保麗龍膠；張姓男童每天零用錢只有30元，且需用在買早餐，幾乎沒有餘額能買新文具，此次補足鉛筆、橡皮擦等日常消耗文具；兩人異口同聲感謝社會的幫助，讓他們不再為此事掛心。

長城國際同濟會會長廖晨洋說，為讓清寒學童沒有後顧之憂，專心學習，新學期文具採買活動是該會長年以來的重要傳統，此次包括斗六、莿桐、古坑、斗南等地區小學清寒學童，也新增夜光天使班學童，以受助對象不重複為原則，由各校、各單位提報5名學童名單，每人有500元額度，書局加碼折扣，實際上可挑選至600元，今天百人齊聚採買。

斗六建中書局今天一早9點半擠滿了人潮，受助學生開心進店挑選文具，有學生透露「從未逛過書局…。」今天第1次，很興奮也很感動；也有學生分享「往常只能看、無法買」今天有機會能好好採買，心情特別不同。

以斗六石榴國小為例，全校400多名學生，其中就有近20名學童是單親加隔代教養的家庭類型，文具對孩子來說是日常消耗品，尤其鉛筆、原子筆、橡皮擦等「1個月就會用掉1支」，汰換率極高，但對其學童或家庭是一筆無力負擔的支出。

帶隊教師說，多數學生平時沒有零用錢，家庭經濟狀況可能也無力讓孩子採買文具，行前孩子都很期待可以「好好逛書局」，為了讓大家能在額度內買到最需要的文具，除了帶領他們列清單，現場也一邊陪伴採買，同時教導如何有效運用金錢。

長城國際同濟會今天舉辦新學期文具採買活動，來自雲林斗六、斗南、莿桐、古坑等地區百名小學清寒學童，在斗六市建中書局挑選必需文具。記者陳苡葳／攝影
長城國際同濟會今天舉辦新學期文具採買活動，來自雲林斗六、斗南、莿桐、古坑等地區百名小學清寒學童，在斗六市建中書局挑選必需文具。記者陳苡葳／攝影
學童的文具汰換率極高，但對清寒家庭來說，可能是一筆無力負擔的支出，今天有機會採買新品，大家都很仔細挑選。記者陳苡葳／攝影
學童的文具汰換率極高，但對清寒家庭來說，可能是一筆無力負擔的支出，今天有機會採買新品，大家都很仔細挑選。記者陳苡葳／攝影
雲林縣張姓男童平均1個月用掉1支鉛筆，沒有餘裕能買新文具的他，此次補足鉛筆、橡皮擦等日常消耗文具。記者陳苡葳／攝影
雲林縣張姓男童平均1個月用掉1支鉛筆，沒有餘裕能買新文具的他，此次補足鉛筆、橡皮擦等日常消耗文具。記者陳苡葳／攝影

斗六 小學

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