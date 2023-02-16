首屆台南車展、搖滾春天演唱會將登場 「五堅情」又來了！

首屆台南車展將在2月24日至27日於大台南會展中心登場，開幕當天將號召12輛超級跑車助陣，市府也加碼在2月28日舉辦「TAINAN搖滾春天演唱會」，今公布卡司名單，包括告五人、麋先生等，更兌現市長黃偉哲在跨年演唱會的承諾，再次邀請台灣超人氣男團五堅情來台南開唱。

台南市長黃偉哲指出，台南除了著名古蹟外，還是國內汽車工業3大產業聚落之一，汽車及零件製造業廠商約有500多家，扮演全球汽機車零配件關鍵產業重鎮。

副市長葉澤山說，此次透過主辦首屆「2023台南車展」，提供汽機車零配件產業優質展銷交流平台，並增加參展商產品曝光機會，創造汽機車產業鏈商機；展覽結束隔天晚間，市府也將加碼舉辦「TAINAN搖滾春天演唱會」，以推廣大台南會展中心兼具展覽、演唱等多元軟硬體設施功能。

經發局長林榮川表示，車展展期從2月24日至2月27日，有「新車大展」、「重機暨二輪車展」及「汽機車零配件展」等3大主題，集結近百家廠商參展，展出規模達422格攤位，超過20個國內外各大知名汽機車品牌外，還有汽機車零配件區和汽機車周邊產業區，呈現豐富多元汽機車產業的供應鏈，專業人士憑名片、一般民眾填問卷即可免費參觀。

24日上午10至12點將號召12輛超級跑車於展館前廣場助陣，包括保時捷、麥拉倫、法拉利、林寶堅尼等品牌，展覽攤位有價值3千萬以上的多款勞斯萊斯展示。

「TAINAN搖滾春天演唱會」將於2月18日中午12點線上開放免費索票，每人限索取2張。此次活動地點在大台南會展中心，距離台南高鐵站、台鐵沙崙站出站步行3至5分鐘距離，卡司包括告五人、麋先生、AcQUA源少年、AKB48 Team TP、大支以及五堅情。