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嘉義縣人口最多民雄鄉 9.8萬戶住宅再度蟬聯夏月節電王

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣民雄鄉再度蟬聯去年夏月全縣節電王，今天台電嘉義區營業處副處長顏國俊（右）頒獎，鄉長林于玲（左）代表領獎。圖／台電嘉義區營業處提供
嘉縣民雄鄉再度蟬聯去年夏月全縣節電王，今天台電嘉義區營業處副處長顏國俊（右）頒獎，鄉長林于玲（左）代表領獎。圖／台電嘉義區營業處提供

台電舉辦111年節電活動成果發表會，公布去年夏月全國22縣市住宅用戶為主的節電績優名單。嘉義縣人口最多的民雄鄉再度蟬聯全縣節電王，今天上午台電嘉義區營業處副處長顏國俊代表台電到民雄鄉公所頒獎，由鄉長林于玲代表領獎。

顏國俊表示，民雄鄉競賽期間共節電314萬餘度，參加用戶約9.8萬戶次，平均每戶次每期節電31.8度，居全縣第一，節電成效占比高達18％，感謝鄉親在疫情期間響應節電。

林于玲說，持續汰換路燈照明為LED燈具，公所建物用電管理，並透過宣導家戶力行節電，教導民眾日常生活中包含冷氣、電燈等各家電節約能源方法，鼓勵民眾自動落實節能減碳習慣。

台電嘉義區處指出，「台灣電力APP」可透過軟體線上申辦台電各項服務，服務項目有用電申請、案件管理、電費繳納、用電管理及停電報修等功能，讓民眾可輕鬆掌握電力資訊服務。

其中用電管理功能可進一步查詢歷史帳單與用電圖表，比較用電差異；已安裝智慧電表的用戶，還可以即時掌握用電情形，提早進行用電管理，節省用電開銷。

顏國俊指出，隨著再生能源逐漸併網導致用電尖離峰型態改變，過去電力系統尖載時間已從中午過後，逐漸挪移至傍晚4點至10點，稱為「夜尖峰」，台電將用戶配合減少用電節省的成本，回饋用戶，也盼用戶於夜尖峰時段減少電能消耗。

嘉縣民雄鄉再度蟬聯去年夏月全縣節電王，今台電嘉義區營業處副處長顏國俊頒獎，鄉長林于玲代表領獎。圖／台電嘉義區營業處提供
嘉縣民雄鄉再度蟬聯去年夏月全縣節電王，今台電嘉義區營業處副處長顏國俊頒獎，鄉長林于玲代表領獎。圖／台電嘉義區營業處提供

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