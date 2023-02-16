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影／台南佳里金唐殿蕭壠香燒王船 熱情信眾隨行

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市佳里金唐殿蕭壠香上午進行壓軸「送王」儀式。記者謝進盛／攝影
台南市佳里金唐殿蕭壠香上午進行壓軸「送王」儀式。記者謝進盛／攝影

台南市佳里金唐殿蕭壠香上午進行壓軸「送王」燒王船儀式，華麗王船一早經熱情信眾聯手從金唐殿王船廠拖出至約1公里外王船地，上午10點10分王船起火迅速燃燒，上午11點象徵吉利的王船中桅倒向東南角方向，信眾更是熱情歡呼，3年1科香科醮典圓滿。

佳里金唐殿蕭壠香，涵蓋佳里、七股、西港及將軍等4個行政區17角頭24村莊，是南瀛五大香科，今年金唐殿蕭壠香在2月10日「請王」，11、12、13日千歲爺遶境，科隊伍最受注目的是百足真人蜈蚣陣，由108名小神童扮演36天罡72地煞，全長201.8公尺，更是矚目焦點。

日前完成遶境後，今16日舉行壓軸送王船儀式，蕭壠香科會長鄭添仁背著近200年歷史金唐殿鎮殿之寶尚方寶劍帶領送王，開水路大主會首林金良、大主醮首黃淇荃，王船由正案王李子峯負責王府行儀。

今上午8點，華麗王船一早經熱情信眾聯手從金唐殿王船廠拖出至約1公里外王船地，王船長陳順保在王船指揮，旗牌官黃瑞祥在送王隊伍壓後護送，以陸上行舟方式由信眾拉行前往王船地，大批信眾隨行，沿途住戶紛紛設香案虔誠迎接，大小陣頭敲鑼打鼓聲及鞭炮聲更為熱鬧，上午9點不到，王船已經被推至東側約1公里外金唐殿王船地。

參與燒王船廟務人員隨後在王船周遭檢視，一切就緒後，上午10點10分王船起燃，參與陣頭、神轎敲鑼打鼓繞經王船四周，在風勢助長，不到20分熊熊大火已吞噬大片船身，送王儀式進入尾聲，最後圓滿落幕。

台南市佳里金唐殿蕭壠香上午進行壓軸「送王」儀式，華麗王船拖至王船地等候燒王船。記者謝進盛／攝影
台南市佳里金唐殿蕭壠香上午進行壓軸「送王」儀式，華麗王船拖至王船地等候燒王船。記者謝進盛／攝影
台南市佳里金唐殿蕭壠香上午進行壓軸「送王」儀式，大批信眾隨行。記者謝進盛／攝影
台南市佳里金唐殿蕭壠香上午進行壓軸「送王」儀式，大批信眾隨行。記者謝進盛／攝影
台南市佳里金唐殿蕭壠香上午進行壓軸「送王」儀式，華麗王船推出呈現「陸上行舟」難得情景。記者謝進盛／攝影
台南市佳里金唐殿蕭壠香上午進行壓軸「送王」儀式，華麗王船推出呈現「陸上行舟」難得情景。記者謝進盛／攝影
台南市佳里金唐殿蕭壠香上午進行壓軸「送王」儀式。記者謝進盛／攝影
台南市佳里金唐殿蕭壠香上午進行壓軸「送王」儀式。記者謝進盛／攝影

燒王船 遶境 神轎

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