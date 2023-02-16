聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台南佳里金唐殿蕭壠香燒王船 熱情信眾隨行
台南市佳里金唐殿蕭壠香上午進行壓軸「送王」燒王船儀式，華麗王船一早經熱情信眾聯手從金唐殿王船廠拖出至約1公里外王船地，上午10點10分王船起火迅速燃燒，上午11點象徵吉利的王船中桅倒向東南角方向，信眾更是熱情歡呼，3年1科香科醮典圓滿。
佳里金唐殿蕭壠香，涵蓋佳里、七股、西港及將軍等4個行政區17角頭24村莊，是南瀛五大香科，今年金唐殿蕭壠香在2月10日「請王」，11、12、13日千歲爺遶境，科隊伍最受注目的是百足真人蜈蚣陣，由108名小神童扮演36天罡72地煞，全長201.8公尺，更是矚目焦點。
日前完成遶境後，今16日舉行壓軸送王船儀式，蕭壠香科會長鄭添仁背著近200年歷史金唐殿鎮殿之寶尚方寶劍帶領送王，開水路大主會首林金良、大主醮首黃淇荃，王船由正案王李子峯負責王府行儀。
今上午8點，華麗王船一早經熱情信眾聯手從金唐殿王船廠拖出至約1公里外王船地，王船長陳順保在王船指揮，旗牌官黃瑞祥在送王隊伍壓後護送，以陸上行舟方式由信眾拉行前往王船地，大批信眾隨行，沿途住戶紛紛設香案虔誠迎接，大小陣頭敲鑼打鼓聲及鞭炮聲更為熱鬧，上午9點不到，王船已經被推至東側約1公里外金唐殿王船地。
參與燒王船廟務人員隨後在王船周遭檢視，一切就緒後，上午10點10分王船起燃，參與陣頭、神轎敲鑼打鼓繞經王船四周，在風勢助長，不到20分熊熊大火已吞噬大片船身，送王儀式進入尾聲，最後圓滿落幕。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言