微型電動二輪車須納管 「掛牌、投保、滿14歲」不可缺
電動自行車從去年11月起掛牌納管，並更名為微型電動二輪車，須登記、領用、掛牌，且年滿14歲才能上路，為了強化學生正確觀念，台南市教育局今到忠孝國中進行開學周交通安全宣導，與師生宣誓遵守交通規則，維護通學安全的決心。
台南市長黃偉哲指出，配合交通部今年度宣導微型電動二輪車相關新規範，藉以提升使用者用路安全，「掛牌、投保、滿14歲」缺一不可，呼籲未滿14歲學生不要因一時好奇違法上路，違反者將處600元以上、1200元以下罰鍰，並當場禁止駕駛，車輛移置保管。
教育局長鄭新輝表示，各校在開學交通安全周都有相關宣導活動，因應修法強化微型電動二輪車及非號誌化路口通行安全的重要性，為加深學童交通安全認知，鼓勵國中小結合戶外教育，規畫安排參訪就近的監理站或大台南交通安全教育主題館，讓交通安全觀念從校園扎根。
台南監理站表示，騎乘微型電動二輪車也要遵守交通規則，須戴安全帽及禮讓行人，不可超速、不可載人、不可酒駕、不可騎乘於人行道與自行車道，並要遵守機慢車相關道安規範，同時也不可擅自改裝，增、減或變更電子控制裝置或原有規格，違者處1800元以上、5400元以下罰鍰，並須改回原有規格。
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