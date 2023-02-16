台南永安路交會台一線路口塞車嚴重 標線重整減少阻塞事故
台南市永康區永安路拓寬完工通車一個多月，地方反映永安路與台一線中正北路交會路口汽機車車爭道嚴重，非常危險，也影響交通順暢。市府交通局今天宣布，通車後觀察路況，並蒐集各方意見後重新檢討車道配置，台一線中正北路與永安路路口南向路段，改以行向分流方式調整標線，並在車道上游增設車道預告標誌，請用路人依行車方向提前變換車道，減少路口車流交織造成交通安全問題。
永安路是台南市區往來原台南縣區主要道路，車流流量大。又因為外縣市過境及附近工業區有許多大型車輛出入，加上是台1線上下班往返市區主要幹道，大小車輛經常搶快爭道，嚴重阻礙交通，且每年都發生傷亡車禍，市政府投入拓寬、改善行車動線。
交通老爸局王銘德局長指出，為解決永安路大量的左轉機車通行需要，永安路拓寬後，最初採用各縣市經常使用的道路規畫與交通管制方式，於最外側車道設置機車左轉專用道，並搭配號誌獨立時相管控，其目的是為了讓左轉機車有專屬的空間和時間可通行，減少和直行及右轉車輛產生交織衝突危險。
但在通車後觀察發現，用路人常未依照指向線提前分流，或因不熟悉新的車道配置及號誌管制方式，在接近路口時才驚覺未騎乘於正確的車道上而驟然變換車道，也有部分用路人是在機車左轉專用時相綠燈還未亮燈時就搶快左轉，反而影響該路口的行車安全與秩序，考量該路口號誌永安路行車方向已採輪放方式管控，且左轉車流量佔了8成左右，評估後決定以行向方分流方式重新調整車道配置，以改善目前衍生的交織問題。
交通管制科科長方川和表示，調整後永安路於路口處新的車道配置為內側3個左轉專用道車道，外2車道配置為直左車道、外1車道配置為直右車道，依照新的標線機車可利用中間及外2車道直接左轉，並依照號誌燈號指示即可安全通行，而交通局也將在永安路的上游路段增設相關的車道預告標誌，提醒用路人遵循行駛正確的車道，確保行車的安全，另提醒永安路大型車輛較多，左轉機車應循序漸進，不要與大型車輛併行左轉，以維護自身騎乘安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言