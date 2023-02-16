台南永安路交會台一線路口塞車嚴重 標線重整減少阻塞事故

台南市永康區永安路拓寬完工通車一個多月，地方反映永安路與台一線中正北路交會路口汽機車車爭道嚴重，非常危險，也影響交通順暢。市府交通局今天宣布，通車後觀察路況，並蒐集各方意見後重新檢討車道配置，台一線中正北路與永安路路口南向路段，改以行向分流方式調整標線，並在車道上游增設車道預告標誌，請用路人依行車方向提前變換車道，減少路口車流交織造成交通安全問題。

永安路是台南市區往來原台南縣區主要道路，車流流量大。又因為外縣市過境及附近工業區有許多大型車輛出入，加上是台1線上下班往返市區主要幹道，大小車輛經常搶快爭道，嚴重阻礙交通，且每年都發生傷亡車禍，市政府投入拓寬、改善行車動線。

交通老爸局王銘德局長指出，為解決永安路大量的左轉機車通行需要，永安路拓寬後，最初採用各縣市經常使用的道路規畫與交通管制方式，於最外側車道設置機車左轉專用道，並搭配號誌獨立時相管控，其目的是為了讓左轉機車有專屬的空間和時間可通行，減少和直行及右轉車輛產生交織衝突危險。

但在通車後觀察發現，用路人常未依照指向線提前分流，或因不熟悉新的車道配置及號誌管制方式，在接近路口時才驚覺未騎乘於正確的車道上而驟然變換車道，也有部分用路人是在機車左轉專用時相綠燈還未亮燈時就搶快左轉，反而影響該路口的行車安全與秩序，考量該路口號誌永安路行車方向已採輪放方式管控，且左轉車流量佔了8成左右，評估後決定以行向方分流方式重新調整車道配置，以改善目前衍生的交織問題。