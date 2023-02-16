快訊

勾結酒店隱匿19億營業額逃漏稅 國泰洋酒董座速籌1億元交保

劉文正3個月前病逝美國！心肌梗塞通常快又急，發生了該如何處理

台南永安路交會台一線路口塞車嚴重 標線重整減少阻塞事故

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市永康區永安路拓寬完工通車一個多月，地方反映永安路與台一線中正北路交會路口汽機車車爭道嚴重，非常危險，也影響交通順暢。市府交通局今天宣布，通車後觀察路況，並蒐集各方意見後重新檢討車道配置，台一線中正北路與永安路路口南向路段，改以行向分流方式調整標線，並在車道上游增設車道預告標誌，請用路人依行車方向提前變換車道，減少路口車流交織造成交通安全問題。

永安路是台南市區往來原台南縣區主要道路，車流流量大。又因為外縣市過境及附近工業區有許多大型車輛出入，加上是台1線上下班往返市區主要幹道，大小車輛經常搶快爭道，嚴重阻礙交通，且每年都發生傷亡車禍，市政府投入拓寬、改善行車動線。

交通老爸局王銘德局長指出，為解決永安路大量的左轉機車通行需要，永安路拓寬後，最初採用各縣市經常使用的道路規畫與交通管制方式，於最外側車道設置機車左轉專用道，並搭配號誌獨立時相管控，其目的是為了讓左轉機車有專屬的空間和時間可通行，減少和直行及右轉車輛產生交織衝突危險。

但在通車後觀察發現，用路人常未依照指向線提前分流，或因不熟悉新的車道配置及號誌管制方式，在接近路口時才驚覺未騎乘於正確的車道上而驟然變換車道，也有部分用路人是在機車左轉專用時相綠燈還未亮燈時就搶快左轉，反而影響該路口的行車安全與秩序，考量該路口號誌永安路行車方向已採輪放方式管控，且左轉車流量佔了8成左右，評估後決定以行向方分流方式重新調整車道配置，以改善目前衍生的交織問題。

交通管制科科長方川和表示，調整後永安路於路口處新的車道配置為內側3個左轉專用道車道，外2車道配置為直左車道、外1車道配置為直右車道，依照新的標線機車可利用中間及外2車道直接左轉，並依照號誌燈號指示即可安全通行，而交通局也將在永安路的上游路段增設相關的車道預告標誌，提醒用路人遵循行駛正確的車道，確保行車的安全，另提醒永安路大型車輛較多，左轉機車應循序漸進，不要與大型車輛併行左轉，以維護自身騎乘安全。

台ㄧ線塞車嚴重的台南永安路口，標線重整減少爭道事故。記者周宗禎／翻攝
台ㄧ線塞車嚴重的台南永安路口，標線重整減少爭道事故。記者周宗禎／翻攝
台ㄧ線塞車嚴重的台南永安路口，標線重整減少爭道事故。記者周宗禎／翻攝
台ㄧ線塞車嚴重的台南永安路口，標線重整減少爭道事故。記者周宗禎／翻攝

車道 台南

延伸閱讀

6年後再到溪州國姓宮賜福 白沙屯媽祖晚間上西螺大橋

台南市區又要多一處大型停車場 預計下月完工

議員要求提升公車站品質 高市交通局：著手改善候車椅

中壢中山東路道路限縮槽化線寬大打結 桃市交通局調整改善

相關新聞

見證台南「行人地獄」最慘18層！ 這條路完全沒地方讓人走

台灣是「行人地獄」話題最近受到關注，網友並以交通死傷人數，排列各縣市「地獄樓層」，其中台南排列第一，而台南在地粉專，晚間...

台南永安路交會台一線路口塞車嚴重 標線重整減少阻塞事故

台南市永康區永安路拓寬完工通車一個多月，地方反映永安路與台一線中正北路交會路口汽機車車爭道嚴重，非常危險，也影響交通順暢...

成本吃不消！台南樺哥牛肉湯宣布將調整價格 「100元牛肉湯取消販售」

知名台南牛肉湯「體育場樺哥土產牛肉湯」今天上午在臉書粉專宣布，各類原物料及肉牛成本上漲，為維持產品的美味與品質，將於2月25日調整商品售價，「100元牛肉湯取消販售」。

228新書發表 黃偉哲挨批中正路改名太慢

台南市長黃偉哲昨天參加228受難遺族新書發表會時，移除中正路行動聯盟鬧場質疑中正路改名動作太慢，黃偉哲說，全市有38條中...

棄養眼盲老狗 繁殖場遭撤照開罰

嘉義縣朴子市場去年11月發現1隻遭棄養、眼盲的白色博美犬，家畜疾病防治所追查發現是縣內1處犬隻繁殖場的蘇姓業者棄養，依動...

台南消防人力 明年可增180人

台南多名議員昨與消防員工作權益促進會要求市府應盡速補足消防人力缺口，解決消防員長期超時加班問題，也有議員也在議會保安委員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦