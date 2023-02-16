成本吃不消！台南樺哥牛肉湯宣布將調整價格 「100元牛肉湯取消販售」

知名台南牛肉湯「體育場樺哥土產牛肉湯」今天上午在臉書粉專宣布，各類原物料及肉牛成本上漲，為維持產品的美味與品質，將於2月25日調整商品售價，「100元牛肉湯取消販售」。

「樺哥牛肉湯」的湯醇厚肉質鮮嫩，炒工了得，強調不加人工調味料或牛精粉的樺式湯頭，牛肉湯小碗100元、大碗150元，炒類150元、麻油系列200元，雖然地點偏僻，營業時間凌晨2時30分至上午10時30分，夜貓子限定，仍廣受歡迎，從凌晨2時就有饕客排隊，常常不到上午8時就提早賣完收攤，讓撲空的饕客扼腕，富邦悍將領隊林華韋也是常客。

「樺哥牛肉湯」是台南人口袋名單，去年有網路圖文作家「低調」推薦，老闆留言指「本店位於窮鄉僻壤，觀光客根本沒興趣來」，反而吸引不少外縣市網友專程朝聖。

業者在臉書粉專宣布，因飼料大漲導致牛肉供需失衡，肉牛產業漲價，「畜牧業者養牛養不及供應屠宰業者，屠宰業者宰不及食客吞食」，2月25號更換菜單，各品項調漲價格。