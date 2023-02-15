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莿桐這處排水溝是夢魘水道 張麗善允諾一次改善

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣莿桐鄉南園中排二排水系統年久失修，強降雨來襲時常發生溢淹問題，造成周邊道路和農地損失，縣府將投入1500萬元改善。記者陳苡葳／攝影
雲林縣莿桐鄉南園中排二排水系統年久失修，強降雨來襲時常發生溢淹問題，造成周邊道路和農地損失，縣府將投入1500萬元改善。記者陳苡葳／攝影

雲林縣莿桐鄉南園中排二排水系統位在樹仔腳排水系統上游，因既有護岸破損嚴重，年久失修，強降雨來襲時排水不易，常發生淹水問題而影響周邊道路和農地損失，縣長張麗善今天現勘時當場允諾加碼補助至1500萬元，施作改善工程長約400公尺堤段，完成地方民眾期待，預計11月完工。

興貴村興北聚落中的南園中排二排水系統，既有的漿砌石護岸老舊，破損不堪，排水功能幾近全失，遇強降雨就淹水，是當地民眾共同的痛。

南園中排二排水系統先前已改善前段160公尺左右，縣府今天下午辦理中段185公尺改善工程說明會，原計畫投入700萬元修繕排水溝，並改採混凝土矩形溝，經莿桐鄉民代表劉文溪等人爭取，將提高補助至1500萬元，連同後段215公尺一併施作。

張麗善表示，此次改善工程修繕中、後段，全線總長400公尺，並將溝寬增寬至3.25公尺，溝深加深至1.95公尺，搭設PVC農田排水管、臨時擋土設施等，提升排水量能，也避免再發生溢淹問題而影響道路或周邊農地積淹水，解決沉痾，保障民眾通行和生命財產安全。

雲林縣長張麗善今天下午至莿桐鄉南園中排二排水系統現勘，並辦理改善工程說明會。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善今天下午至莿桐鄉南園中排二排水系統現勘，並辦理改善工程說明會。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（前左二）、莿桐鄉長廖秋蓉（前左一）等人今天下午至南園中排二排水系統現勘。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（前左二）、莿桐鄉長廖秋蓉（前左一）等人今天下午至南園中排二排水系統現勘。記者陳苡葳／攝影

淹水 張麗善 排水溝

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