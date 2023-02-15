莿桐這處排水溝是夢魘水道 張麗善允諾一次改善

雲林縣莿桐鄉南園中排二排水系統位在樹仔腳排水系統上游，因既有護岸破損嚴重，年久失修，強降雨來襲時排水不易，常發生淹水問題而影響周邊道路和農地損失，縣長張麗善今天現勘時當場允諾加碼補助至1500萬元，施作改善工程長約400公尺堤段，完成地方民眾期待，預計11月完工。

興貴村興北聚落中的南園中排二排水系統，既有的漿砌石護岸老舊，破損不堪，排水功能幾近全失，遇強降雨就淹水，是當地民眾共同的痛。

南園中排二排水系統先前已改善前段160公尺左右，縣府今天下午辦理中段185公尺改善工程說明會，原計畫投入700萬元修繕排水溝，並改採混凝土矩形溝，經莿桐鄉民代表劉文溪等人爭取，將提高補助至1500萬元，連同後段215公尺一併施作。