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行人進出停車場只能走坡道 嘉市博物館挨批回應了

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市立博物館地下停車場，行人只能從車道的坡道出入，有民眾也沒走行人走道。記者林伯驊／攝影
嘉義市立博物館地下停車場，行人只能從車道的坡道出入，有民眾也沒走行人走道。記者林伯驊／攝影

嘉義市立博物館地下室停車場，行人須走車道的坡道進出，陳姓讀者向本報投訴，日前載93歲母親到博物館，只能扶著拄杖的她沿上坡行走，事後陳情得到回覆「有需求可打電話」，質疑無障礙設施應是常態設施；對此，市府文化局表示，將評估能否增設地下室到1樓的升降梯。

文化局表示，通往地下室的電梯，僅供內部人員搭乘，搬運展品等，且停車場24小時開放，若是博物館閉館時間，為確保館舍、展品安全，才跟一般民眾做區隔，不過停車場皆有公告，行動不變者可撥打館方電話，會立即協助。

文化局指出，能體會無障礙設施的需求性，將評估有無足夠場地、能否爭取經費，增設地下室到1樓的升降梯，或從改變電梯管制方式來研議。

本報實際勘查現場，博物館停車場的車道，有畫分出1個行人走道，也貼告示「僅開放單一出入口，遊客請從坡道上到本館一樓大廳出入口」，而行動不便者可撥打1樓服務台電話；不過有民眾未走行人區，直接走在車道上。

陳先生投訴說，本月2日帶93歲母親到市立博物館參觀，讓她回顧童年生活，卻遍尋停車場未發現有電梯供使用，也找不到室內梯能通行，無奈只能扶著拄杖的老母，沿車道上坡走到博物館，年老體弱母親幾乎只剩半條命，另見1名年輕母親，一樣一手推嬰兒車、一手拉幼童走坡道，險象環生。

陳先生說，基於殘障、婦孺的安全及通行方便，也避免露天坡道下雨時發生意外，陳情到市長信箱，但回函表示，有標註可撥打博物館1樓服務台電話，有專人協助。

陳先生質疑說，無障礙設施有列入法規、是現代文明進步的象徵，政府機關引以為範，官員還自詡的闡述留有電話可提供服務，試問地下室普遍收訊不良，或者沒帶電話，政府就棄之不顧？無障礙設施應是一種常態需求的設施，不是請求設施。

嘉義市立博物館地下停車場，行人只能從車道的坡道出入，行動不便要搭電梯，須打電話請求協助，被質疑不友善。記者林伯驊／攝影
嘉義市立博物館地下停車場，行人只能從車道的坡道出入，行動不便要搭電梯，須打電話請求協助，被質疑不友善。記者林伯驊／攝影
嘉義市立博物館地下停車場，行人只能從車道的坡道出入，行動不便要搭電梯，須打電話請求協助，被質疑不友善。記者林伯驊／攝影
嘉義市立博物館地下停車場，行人只能從車道的坡道出入，行動不便要搭電梯，須打電話請求協助，被質疑不友善。記者林伯驊／攝影
嘉義市立博物館地下停車場，行人只能從車道的坡道出入，行動不便要搭電梯，須打電話請求協助，被質疑不友善。記者林伯驊／攝影
嘉義市立博物館地下停車場，行人只能從車道的坡道出入，行動不便要搭電梯，須打電話請求協助，被質疑不友善。記者林伯驊／攝影
嘉義市立博物館地下停車場，行人只能從車道的坡道出入，行動不便要搭電梯，須打電話請求協助，被質疑不友善。記者林伯驊／攝影
嘉義市立博物館地下停車場，行人只能從車道的坡道出入，行動不便要搭電梯，須打電話請求協助，被質疑不友善。記者林伯驊／攝影
嘉義市立博物館地下停車場，行人只能從車道的坡道出入，行動不便要搭電梯，須打電話請求協助，被質疑不友善。記者林伯驊／攝影
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嘉義市立博物館地下停車場，行人只能從車道的坡道出入，行動不便要搭電梯，須打電話請求協助，被質疑不友善。記者林伯驊／攝影
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