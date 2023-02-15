嘉市忠孝與世賢路口強制兩段式 連兩年事故件數曝光

嘉義市台一線忠孝路慢車道與世賢路口，2020年底起設置待轉格，但機車族持續反彈，市府研議後仍認為機車直接左轉，容易與直行車擦撞，道安會報上宣布不取消兩段式，但待轉格會遷到世賢路快車道前方。對此，相關交通數據佐證，加強執行待轉格政策，去年事故的件數，確實比前年下降。

嘉義市警局交通隊統計，忠孝路慢車道和世賢路口，2021年全年發生車禍26件，經過分析，其中肇因屬於直行車與轉彎車事故15件；2022年，全部車禍14件，其中直行車與轉彎車事故則為10件。

警方分析，這一路口，去年比前年整體車禍件數下降46%，直行車與轉彎車事故下降33%。

警方指出，交通執法力度加大，2021年該路口機車未兩段式左轉，總計取締333件，2022年取締665件，所以事故件數下降，與要求落實待轉有關。