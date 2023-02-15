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台南藍綠議員都要求盡速增加消防人力 「不能拖到15年」

聯合報／ 記者修瑞瑩黃宣翰／台南即時報導
台南市國民黨議員右起蔡育輝、李中岑、蔡宗豪在議會提案爭取增補警消人力。圖／國民黨團提供
台南市國民黨議員右起蔡育輝、李中岑、蔡宗豪在議會提案爭取增補警消人力。圖／國民黨團提供

台南市綠營多名議員今天與消防員工作權益促進會，共同要求台南市政府應盡速補足消防人力的缺口，解決消防員長期超時加班的問題；而藍綠議員今天也在議會保安委員會提案要求市府編列經費，補足警消人力不足。消防局則回應，市長黃偉哲已同意明年增編180名消防員的預算，消防員每月加班時數可由目前的135小時降為112小時。

基層消防人員說，現在規定消防人員勤2休2，有的分隊以前每天上班8人，實行勤2休2後每天上班7人，加上新規定每天上班的人要有3小時休息空檔，平均每天每個時段只有6人上班 ，但勤務量有增無減，只有增加員額才能減輕基層消防人力不足問題。

也有消防人員說，要當消防人員要通過國家考試，但每年只招考一次 ，考過後還要訓練，每年補充人力有限，應該增加錄取員額。

去年選舉全台有多名議員候選人共組「防火牆連線」，希望為消防員爭取權益；連線召集人台南市民進黨籍議員李宗翰，邀集多名綠營議員，包括副議長林志展、時代力量李宗霖等，今天一起舉辦記者會。

李宗翰表示，消防基層人力長期不足，台南市如果能夠增加200人，可以使目前的平均每月加班時數135小時，降低至少兩成，改善消防員過勞，此外，加班時數可換假補休的制度，也應該要落實。

全台消防員工作權益促進會理事長黃鈺翔指出，根據司法院釋字第785號解釋意旨，各機關應該給予輪班制公務員健康工時，消防署依此訂定外勤消防員10年計畫，逐步增加人力達到「勤一休二」的目標。台南市雖然已經增補員額477人，但實際上增加的員額有限，落後其他縣市，還有進步空間。

台南市消防局局長李明峯表示，台南市原本消防員額是1220人，去年在市長黃偉哲支持下，一口氣增加477人，但因每年錄取的消防人員有限，只能逐年增補，預計今年增加47人，到明年共增加180人；同時行政院要求各縣市加班費上限從每月1萬7000元調高到1萬9000元，市長也全力配合，是各縣市中最快定案追加5000萬元預算的。

國民黨籍議員蔡育輝表示，不僅消防員額不足，警察員額也長期不夠，去年台南發生震驚全台的雙警命案，警消不足的問題再浮上檯面，今年警察局員額不足185人，消防局不足447人，警察局預計1年內補足，但消防局則需15年才能補足，速度太慢，已邀集不分黨派議員44人共同提案，要求市府盡速編足相關經費，下午在保安委員會中獲得通過，再送大會審查。

台南市多名綠營議員今天舉辦記者會為消防員爭取權益。記者修瑞瑩／攝影
台南市多名綠營議員今天舉辦記者會為消防員爭取權益。記者修瑞瑩／攝影

台南 議員 消防員 警察 過勞

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