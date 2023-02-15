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化悲憤為力量 228受難者家屬王克雄發表新書

中央社／ 台南15日電

228事件受難者家屬王克雄今天在台南市228紀念館發表新書「化悲憤為力量：一個二二八遺屬的奮鬥」，台南市長黃偉哲也出席，承諾台南府會將對轉型正義做出更多努力。

王克雄是日本首名台籍檢察官王育霖之子，王育霖於228事件爆發前後遭不明人士帶走，下落不明，王克雄立志接續父親對司法改革與維護人權的期待，持續為228真相奔走，今天發表新書「化悲憤為力量」，記錄身為受難者遺屬的心路歷程，也收錄37篇發表社論及畢生研究228事件背後加害者的真相。

黃偉哲稱許王克雄不斷追求真相，致力平反228事件，台南市政府也將充實更多228事件文物及歷史真相，推動轉型正義。

台南市政府發布新聞稿指出，台南市228紀念館是台南民主人權重要場址，見證台灣轉型正義里程碑，王克雄是紀念館重要催生者之一，和胞弟王克紹捐贈王育霖生前珍貴文物，讓人了解公平正義及自由人權絕不是平白獲得。

文化局代理局長陳修程表示，今年是228事件76週年，文化局將舉辦相關活動，包括2月25日人權系列講座「未被承認的原住民族：西拉雅地契的故事」、「漫漶時光：台南人權歷史場址Ⅲ」新書分享座談，以及3月11日人權走讀活動。

人權 轉型正義 黃偉哲

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