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鬧區要道路面破損惹民怨 台南新市中正路5月重鋪

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南新市區中正路柏油路面多處破損影響行車安全，經立委林宜瑾爭取，將逾5月重鋪。圖 ／林宜瑾服務處提供
台南新市區中正路柏油路面多處破損影響行車安全，經立委林宜瑾爭取，將逾5月重鋪。圖 ／林宜瑾服務處提供

台南市新市區中正路柏油路面多年來多處破損凹凸修補後仍現窘況，立委林宜瑾服務處今表示，確定今年5月重鋪，總經費約1000萬元。

林宜瑾說，日前接獲新市里長鄭明堂、新和里長李富文反映，今天邀請公路總局第五區養護工程處處長郭清水等人共同前往會勘。郭表示，該路是新市都市計畫區路段，長1540公尺，總經費粗估1000萬元，會立即著手規畫，今年5月可刨除鋪平。

林宜瑾說，經查，新市區中正路自2014年至今，已8年沒有重新銑補，新市因南科發展，近年來外來人口持續移入，交通流量已經不可同日而語，加上自來水、電力、汙水等管線工程施作，經年累月使用多處破損，影響通行民眾安全。重新刨除鋪平後能有效保障用路人的安全。

林宜瑾也提醒施工單位，施工期間要盡量避免影響民眾困擾，有效交通疏導規畫，讓陣痛期越短越好，籲請鄉親們體諒、配合。

林宜瑾 南科 台南

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