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嘉市忠孝路兩段式左轉挨批2年 市府不取消但遷待轉格

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市忠孝路與世賢路口，機車要左轉新生路，必須待轉，不過不少機車仍直接左轉。記者林伯驊／攝影
嘉義市忠孝路與世賢路口，機車要左轉新生路，必須待轉，不過不少機車仍直接左轉。記者林伯驊／攝影

嘉義市台一線忠孝路往市區方向，市府2020年底在慢車道與世賢路口設置待轉格，不少議員持續接獲陳情，指應讓機車直接左轉。市府會勘多次、與學者專家研議後，決定不取消兩段式，但待轉格遷到世賢路快車道前方，預計3個月內完工，並1年觀察期。

本報下午觀察，忠孝路與世賢路口的慢車道，依然可見機車直接左轉，沒有先騎到待轉格。

市府交通處解釋，忠孝路慢車道僅兩個車道，機車若直接左轉，仍容易與直行車發生擦撞，所以維持強制兩段式，但是目前待轉格在世賢路口慢車道，機車待轉要轉135度，將改至世賢路快車道口，就會像一般路口只需轉90度。

交通處表示，待轉格遷移，分隔島會內縮，避免變成「待撞格」，同時跨局處配合執法，試辦1年，再依據車流運作狀況、肇事紀錄及碰撞構圖進行分析、滾動式檢討。

據了解，市府依據2018年到2020年的肇事資料顯示，忠孝路慢車道，機車從內側左轉新生路，因此與直行汽機車發生碰撞，是肇事熱區之一，2020年12月，該路口才強制機車採兩段式左轉。不過引發騎士極大反彈，認為這種騎法很不直覺，並沒有必要。

嘉義市忠孝路與世賢路口，機車要左轉新生路，必須待轉，市府將遷移待轉格。圖為待轉格遷移的位置示意。圖／翻攝自Google map
嘉義市忠孝路與世賢路口，機車要左轉新生路，必須待轉，市府將遷移待轉格。圖為待轉格遷移的位置示意。圖／翻攝自Google map
嘉義市忠孝路與世賢路口，機車要左轉新生路，必須待轉，不過不少機車仍直接左轉。記者林伯驊／攝影
嘉義市忠孝路與世賢路口，機車要左轉新生路，必須待轉，不過不少機車仍直接左轉。記者林伯驊／攝影
嘉義市忠孝路與世賢路口，機車要左轉新生路，必須待轉，市府將遷移待轉格。記者林伯驊／攝影
嘉義市忠孝路與世賢路口，機車要左轉新生路，必須待轉，市府將遷移待轉格。記者林伯驊／攝影

車道 嘉義

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