必賞黃金周來臨！嘉義大林陳井寮黃花風鈴木搶先綻放

嘉義黃花風鈴木季來臨！大林鎮陳井寮堤防搶先綻放，目前花況約3成以上，花期僅一周，天氣若佳，本周末將是最佳盛開觀賞期；大林鎮公所將於周六18日上午10點由大林國小管樂隊演奏揭幕花季慢遊活動，並設攤推廣在地農產。

嘉義許多鄉鎮提防都有種植「黃花風鈴木」約在每年2月底至3月綻放，都會掀起追花風潮，目前大林陳井寮堤防搶先炸開，已開3成以上，陸續吸引民眾前往賞花拍美照，因花期相當短，地方居民建議快把握時間出發。

縣議員江志明表示，這幾天持續關注花況，日前天氣熱約開3成以上，但這2天變冷開花又慢下來些，若是晴天會加快開花速度，金黃花海延提防約1.5公里，適合休閒運動兼賞花，也提醒民眾賞花勿折枝及拍照時要注意安全。

今天許多民眾已前往觀賞拍美照，有坐堤防邊上或穿長裙站提防上的，但提防邊坡相當陡，目前花況尚未達全盛開，若想拍被滿開黃風鈴木瀑布包圍者，要特別注意安全，避免摔倒。