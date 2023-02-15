快訊

小編24小時實測ChatGPT！爸媽鬧脾氣、朋友當奧客、家裡鬧鬼 給它決策能搞定嗎？

65死！本土確診新增19,505例、356例境外 較上周三下降18.4%

機上355人！長榮航空驚傳飛行途中機艙窗戶破裂 民航局證實：調查中

必賞黃金周來臨！嘉義大林陳井寮黃花風鈴木搶先綻放

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義大林陳井寮堤防黃花風鈴木搶先綻放，目前花況約3成，花期僅一周，預計周末為最佳觀賞期。記者呂慧瑜／攝影
嘉義大林陳井寮堤防黃花風鈴木搶先綻放，目前花況約3成，花期僅一周，預計周末為最佳觀賞期。記者呂慧瑜／攝影

嘉義黃花風鈴木季來臨！大林鎮陳井寮堤防搶先綻放，目前花況約3成以上，花期僅一周，天氣若佳，本周末將是最佳盛開觀賞期；大林鎮公所將於周六18日上午10點由大林國小管樂隊演奏揭幕花季慢遊活動，並設攤推廣在地農產。

嘉義許多鄉鎮提防都有種植「黃花風鈴木」約在每年2月底至3月綻放，都會掀起追花風潮，目前大林陳井寮堤防搶先炸開，已開3成以上，陸續吸引民眾前往賞花拍美照，因花期相當短，地方居民建議快把握時間出發。

縣議員江志明表示，這幾天持續關注花況，日前天氣熱約開3成以上，但這2天變冷開花又慢下來些，若是晴天會加快開花速度，金黃花海延提防約1.5公里，適合休閒運動兼賞花，也提醒民眾賞花勿折枝及拍照時要注意安全。

今天許多民眾已前往觀賞拍美照，有坐堤防邊上或穿長裙站提防上的，但提防邊坡相當陡，目前花況尚未達全盛開，若想拍被滿開黃風鈴木瀑布包圍者，要特別注意安全，避免摔倒。

大林鎮公所表示，18日10點由大林國小管樂隊演奏揭幕花季，接下來周末會有系列演出、在地農產品推廣及打卡贈紀念品，為解決遊客如廁需求，今年增設流動廁所，歡迎周末一起來大林慢城賞金黃花海慢遊大林各景點。

嘉義大林陳井寮堤防黃花風鈴木搶先綻放，目前花況約3成，花期僅一周，預計周末為最佳觀賞期。記者呂慧瑜／攝影
嘉義大林陳井寮堤防黃花風鈴木搶先綻放，目前花況約3成，花期僅一周，預計周末為最佳觀賞期。記者呂慧瑜／攝影
嘉義大林陳井寮堤防黃花風鈴木搶先綻放，目前花況約3成，花期僅一周，預計周末為最佳觀賞期。記者呂慧瑜／攝影
嘉義大林陳井寮堤防黃花風鈴木搶先綻放，目前花況約3成，花期僅一周，預計周末為最佳觀賞期。記者呂慧瑜／攝影
嘉義大林陳井寮堤防黃花風鈴木搶先綻放，目前花況約3成，花期僅一周，預計周末為最佳觀賞期。記者呂慧瑜／攝影
嘉義大林陳井寮堤防黃花風鈴木搶先綻放，目前花況約3成，花期僅一周，預計周末為最佳觀賞期。記者呂慧瑜／攝影

風鈴木 賞花 嘉義

延伸閱讀

重啟回憶！嘉義觀音瀑布陸續改善完成 可望6月開放

後龍溪河川區域線擴大又不施做護岸 苗栗銅鑼有反彈聲

在地20年好滋味！嘉義朴子「采荷居人文茶館」 饕客激推「醬燒豬腳」

驚！嘉義又發生大批烏龜慘死蜈蚣籠 縣府追查太保市水牛公園埤塘

相關新聞

驚！嘉義又發生大批烏龜慘死蜈蚣籠 縣府追查太保市水牛公園埤塘

繼嘉義市樹木園區外溪流出現蜈蚣籠多隻烏龜誤入陷阱慘死，嘉義縣太保市水牛公園大埤塘日前也發生4、500隻烏龜，慘死蜈蚣籠，...

必賞黃金周來臨！嘉義大林陳井寮黃花風鈴木搶先綻放

嘉義黃花風鈴木季來臨！大林鎮陳井寮堤防搶先綻放，目前花況約3成以上，花期僅一周，天氣若佳，本周末將是最佳盛開觀賞期；大林...

修行行善 法師捐2輛消防災勘車市價逾300萬嘉惠地方

修行數十年的法照法師回饋地方，將信眾多年供養金捐贈，今捐出2輛消防勘災車給台南市消防局官田、六甲消防分隊。消防局頒發獎牌...

雲林荒廢人工湖曾溺死人 「變毒為藥」打造水岸園區

雲林縣二崙鄉四番地一座荒廢人工湖，被當地民眾長期棄置廢棄物，環境惡劣為人詬病，還曾有2名國中生戲水不幸溺斃，去年通過水環...

博美犬繁殖場主人棄養眼盲老狗 嘉義縣家畜所重罰並撤銷許可證

嘉義縣家畜疾病防治所去年11月底接獲民眾通報，朴子市場發現1 隻遭棄養眼盲白色博美犬，經家畜所全力追查，發現來自轄內合法...

重啟回憶！嘉義觀音瀑布陸續改善完成 可望6月開放

嘉義觀音瀑布原預計2月開園，因山區施工不易，邊坡安全改善工程仍進行，阿管處預計3月底完工，加上縣府、鄉公所整修166聯外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦