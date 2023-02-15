修行行善 法師捐2輛消防災勘車市價逾300萬嘉惠地方

修行數十年的法照法師回饋地方，將信眾多年供養金捐贈，今捐出2輛消防勘災車給台南市消防局官田、六甲消防分隊。消防局頒發獎牌，感謝她的善行義舉。

本次捐贈災情勘查車2輛，市價316萬元，排氣量為2755西西，為柴油動力具備四輪傳動、拖船勾等裝備。

消防隊員說，該車具迅捷機動性，強化當地因崎嶇道路狹窄難行及濕滑缺點的救援功能，並配備有LED警示燈、警報器及無線電等裝備，能有效提升官田及六甲分隊救災能量，增加救援效率。

俗名胡懿慈的法照法師目前因病休養中，今由外甥楊政儒代表出席，台南市消防局長李明峯、六甲區長陳啟榮、官田區長陳仁偉、市議員吳通龍

消防局第二大隊大隊長王騰毅等人與會，官田消防分隊以「揚眉兔器」為主題防火宣導主題門面回贈感謝善舉。