修行行善 法師捐2輛消防災勘車市價逾300萬嘉惠地方
修行數十年的法照法師回饋地方，將信眾多年供養金捐贈，今捐出2輛消防勘災車給台南市消防局官田、六甲消防分隊。消防局頒發獎牌，感謝她的善行義舉。
本次捐贈災情勘查車2輛，市價316萬元，排氣量為2755西西，為柴油動力具備四輪傳動、拖船勾等裝備。
消防隊員說，該車具迅捷機動性，強化當地因崎嶇道路狹窄難行及濕滑缺點的救援功能，並配備有LED警示燈、警報器及無線電等裝備，能有效提升官田及六甲分隊救災能量，增加救援效率。
俗名胡懿慈的法照法師目前因病休養中，今由外甥楊政儒代表出席，台南市消防局長李明峯、六甲區長陳啟榮、官田區長陳仁偉、市議員吳通龍
消防局第二大隊大隊長王騰毅等人與會，官田消防分隊以「揚眉兔器」為主題防火宣導主題門面回贈感謝善舉。
李明峯說，災情勘查車肩負載運消防人員及相關裝備器材馳赴災害現場展開救援工作，此次捐贈案，除保障市民生命財產安全，也希望能喚起社會人士公益善舉。
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