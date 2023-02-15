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雲林荒廢人工湖曾溺死人 「變毒為藥」打造水岸園區

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣四番地人工湖荒廢多年，雜草叢生、被民眾棄置廢棄物。記者黃于凡／攝影
雲林縣四番地人工湖荒廢多年，雜草叢生、被民眾棄置廢棄物。記者黃于凡／攝影

雲林縣二崙鄉四番地一座荒廢人工湖，被當地民眾長期棄置廢棄物，環境惡劣為人詬病，還曾有2名國中生戲水不幸溺斃，去年通過水環境計畫，爭取5170萬元，設置4.9公頃生態水岸園區，預計工期180天，縣長張麗善今天主持開工典禮，宣示要「變毒為藥」。

張麗善說，四番地有大家共同回憶，也有歷史痛點，2017年時有2名國中生掉到水裡，當時希望國產署做圍籬避免憾事發生，努力爭取水環境計畫，改善長期棄置廢棄物及為人詬病的惡劣環境，要把四番地人工湖變毒為藥，打造為4.9公頃生態水岸園區。

張麗善也說，透過縣府爭取水環境計畫，中央補助及地方自籌共5170萬元，工期270天，在年底前就可看到亮麗環境，四番地村民可散步、休憩，不用再跑到很遠的地方；感謝四番地社區發展協會承諾協助維管，讓生態水岸園區永續經營。

水利處科長羅士閔說，施工項目包括，建置園區東側環湖步道、整理西側濕地公園，環湖步道預計全長650公尺、寬度2至3公尺，皆要設置護欄及圍籬；另，會保留步道旁原生及次生林帶，也會設置太陽能抽水淨化設施，作為水質生態教育場域。

二崙鄉長鍾東榮說，近日村民看到重機具出入都很緊張，紛紛詢問是否有大工程，感謝大家熱心地方事務，四番地防風林步道從20年前整建，由社區認養、維護，到現在打造生態水岸園區，大家都殷殷期盼，未來還有林務局逐年編經費做林相整理，希望未來和村民一起努力。

四番地生態水岸園區今開工，地方居民及民意代表都到場參與村莊盛事。四河局局長李友平、五河局副局長吳明華、鄉長鍾東榮、議員廖偉晴、李明哲、楊國寬、洪如萍等人都到場參加動土典禮，持鏟挖土象徵開工。

雲林縣長張麗善（右七）今天到二崙鄉四番地主持生態水岸園區開工儀式。記者黃于凡／翻攝
雲林縣長張麗善（右七）今天到二崙鄉四番地主持生態水岸園區開工儀式。記者黃于凡／翻攝
雲林縣長張麗善（右八）今天到二崙鄉四番地主持生態水岸園區開工儀式。記者黃于凡／翻攝
雲林縣長張麗善（右八）今天到二崙鄉四番地主持生態水岸園區開工儀式。記者黃于凡／翻攝
雲林四番地生態水岸園區4.9公頃，今天動工，預計工期180天。記者黃于凡／翻攝
雲林四番地生態水岸園區4.9公頃，今天動工，預計工期180天。記者黃于凡／翻攝
雲林縣四番地人工湖荒廢多年，雜草叢生、被民眾棄置廢棄物。記者黃于凡／攝影
雲林縣四番地人工湖荒廢多年，雜草叢生、被民眾棄置廢棄物。記者黃于凡／攝影
水利處科長羅士閔說明施工項目及工期。記者黃于凡／攝影
水利處科長羅士閔說明施工項目及工期。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（左）今天到二崙鄉四番地主持生態水岸園區開工儀式。記者黃于凡／翻攝
雲林縣長張麗善（左）今天到二崙鄉四番地主持生態水岸園區開工儀式。記者黃于凡／翻攝
雲林縣長張麗善（前排右四）今天到四番地主持生態水岸園區開工儀式。記者黃于凡／翻攝
雲林縣長張麗善（前排右四）今天到四番地主持生態水岸園區開工儀式。記者黃于凡／翻攝
雲林縣長張麗善（右）今天到二崙鄉四番地主持生態水岸園區開工儀式。記者黃于凡／翻攝
雲林縣長張麗善（右）今天到二崙鄉四番地主持生態水岸園區開工儀式。記者黃于凡／翻攝

張麗善 廢棄物 鄉長

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