博美犬繁殖場主人棄養眼盲老狗 嘉義縣家畜所重罰並撤銷許可證

嘉義縣家畜疾病防治所去年11月底接獲民眾通報，朴子市場發現1 隻遭棄養眼盲白色博美犬，經家畜所全力追查，發現來自轄內合法犬隻繁殖場，查獲蘇姓管理人員棄養，依動物保護法與特定寵物業管理辦法撤證開罰3萬，場內25隻犬隻限期完成絕育，未完成再依法嚴懲，市場攤商聽聞懲處後拍手叫好。

去年11月底民眾通報朴子市場內有隻遭棄養的博美犬，經家畜所動保員救回檢查後，發現該犬為10歲母犬，身體瘦弱且營養不良，嚴重白內障導致視力幾乎為零，經家畜所悉心照顧後開放認養，目前已有愛心人士認養。

家畜所追查監視器影像，發現犬隻為1男子騎機車丟棄，犬隻被丟下車因眼盲原地打轉，隨後通知蘇姓管理人員製作筆錄，蘇男，因犬隻敏感，不停吠叫，不想割除聲帶棄養。家畜所追查博美犬的寵物晶片，晶片資料顯示為苗栗某狗園犬隻，早登記死亡，因資料不相符，將案件移送當地主管機關查辦。

依動保法，棄養動物開罰3至15萬，特定寵物業管理辦法，經營特定寵物業，因停業、歇業或其他事由無法繼續飼養者，應妥善處置動物，違者廢止許可證不得認養動物。蘇姓管理員未妥善照顧犬隻棄養行為違反規定，除依棄養開罰3萬，場內犬隻全部列管限期絕育，另同步廢止犬隻繁殖場許可證並不得再認養動物。