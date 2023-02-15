快訊

土耳其毀滅性強震讓地面出現50公尺深裂谷 居民：醒來如見戰場

吳淡如「AI繪圖」在吵啥？AI詠唱師正夯 已有遊戲業開職缺

天然氣船入基隆港如台電所說安全？ 模擬卻撞壁、高風險逾一成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

重啟回憶！嘉義觀音瀑布陸續改善完成 可望6月開放

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣竹崎觀音瀑布風景區邊坡安全改善及聯外道工程將完工，可望今年6月底前重新開放風華再現。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣竹崎觀音瀑布風景區邊坡安全改善及聯外道工程將完工，可望今年6月底前重新開放風華再現。記者呂慧瑜／攝影

嘉義觀音瀑布原預計2月開園，因山區施工不易，邊坡安全改善工程仍進行，阿管處預計3月底完工，加上縣府、鄉公所整修166聯外道尚未完成，可望今年6月底前將全面改善完工，重新風華再現。

去年元旦試營運的嘉義觀音瀑布，在8個月內創造出7919人次預約遊程佳績，因園內邊坡持續落石情況，為維護遊客安全，去年9月起暫時封園，由阿管處辦理「觀音瀑布步道沿線邊坡安全改善工程」進行邊坡改善及新增休憩區遮雨棚。

阿管處副處長陳榮欽表示，改善工程預計3月底完工，待縣府、竹崎鄉公所整修完166聯外道路，將與縣府、竹崎鄉觀音瀑布社區產業合作社討論未來營運方式，預計6月底前重新開放。

嘉義林管處配合縣府推動「竹崎鄉觀音瀑布風華再現」計畫，2015年起分年分期針對觀音瀑布所在的牛稠溪集水區進行治理防災工程，去年起陸續已完工，確保了3座聯外橋梁及道路安全，恢復聯外道路通暢，大幅提高牛稠溪防洪能力及抗災韌性。

嘉義觀音瀑布因921地震造成崖壁崩塌封閉多年，多年來，在地方民代及居民積極爭取重振風光，由嘉縣府、嘉邑行善團、阿里山風景區管理處及嘉義林管理處等單位共同協力重建，逐步實現往日風采，打造出親近瀑布步道的新亮點。

嘉義縣竹崎觀音瀑布風景區邊坡安全改善及聯外道工程將完工，可望今年6月底前重新開放風華再現。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣竹崎觀音瀑布風景區邊坡安全改善及聯外道工程將完工，可望今年6月底前重新開放風華再現。記者呂慧瑜／攝影
嘉義林管處2015年起分期分段治理確保聯絡道路安全，工程完工後降低牛稠溪水濁度淨化水質。圖／嘉義林管處提供
嘉義林管處2015年起分期分段治理確保聯絡道路安全，工程完工後降低牛稠溪水濁度淨化水質。圖／嘉義林管處提供
嘉義縣竹崎觀音瀑布風景區邊坡安全改善及聯外道工程將完工，可望今年6月底前重新開放風華再現。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣竹崎觀音瀑布風景區邊坡安全改善及聯外道工程將完工，可望今年6月底前重新開放風華再現。記者呂慧瑜／攝影

嘉義 落石

延伸閱讀

驚！嘉義又發生大批烏龜慘死蜈蚣籠 縣府追查太保市水牛公園埤塘

嘉市觀光業者樂觀港澳客來 有飯店直言：希望開放小三通

嘉義鬧區88年古蹟「津本食堂喫茶部」將活化 用途曝光

「窮人遊艇」波特船海釣頻出事又影響漁民作業 嘉義縣府要納管

相關新聞

驚！嘉義又發生大批烏龜慘死蜈蚣籠 縣府追查太保市水牛公園埤塘

繼嘉義市樹木園區外溪流出現蜈蚣籠多隻烏龜誤入陷阱慘死，嘉義縣太保市水牛公園大埤塘日前也發生4、500隻烏龜，慘死蜈蚣籠，...

修行行善 法師捐2輛消防災勘車市價逾300萬嘉惠地方

修行數十年的法照法師回饋地方，將信眾多年供養金捐贈，今捐出2輛消防勘災車給台南市消防局官田、六甲消防分隊。消防局頒發獎牌...

雲林荒廢人工湖曾溺死人 「變毒為藥」打造水岸園區

雲林縣二崙鄉四番地一座荒廢人工湖，被當地民眾長期棄置廢棄物，環境惡劣為人詬病，還曾有2名國中生戲水不幸溺斃，去年通過水環...

博美犬繁殖場主人棄養眼盲老狗 嘉義縣家畜所重罰並撤銷許可證

嘉義縣家畜疾病防治所去年11月底接獲民眾通報，朴子市場發現1 隻遭棄養眼盲白色博美犬，經家畜所全力追查，發現來自轄內合法...

重啟回憶！嘉義觀音瀑布陸續改善完成 可望6月開放

嘉義觀音瀑布原預計2月開園，因山區施工不易，邊坡安全改善工程仍進行，阿管處預計3月底完工，加上縣府、鄉公所整修166聯外...

中年婦女為照顧家人換職場 勞動部就業促進工具推一把

中高齡民眾求職不易，47歲中年婦女伊美玲，原在嘉義縣朴子市一間預拌混泥工廠擔任車輛調度員，為照顧獨居行動不便的娘家親人，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦