重啟回憶！嘉義觀音瀑布陸續改善完成 可望6月開放

嘉義觀音瀑布原預計2月開園，因山區施工不易，邊坡安全改善工程仍進行，阿管處預計3月底完工，加上縣府、鄉公所整修166聯外道尚未完成，可望今年6月底前將全面改善完工，重新風華再現。

去年元旦試營運的嘉義觀音瀑布，在8個月內創造出7919人次預約遊程佳績，因園內邊坡持續落石情況，為維護遊客安全，去年9月起暫時封園，由阿管處辦理「觀音瀑布步道沿線邊坡安全改善工程」進行邊坡改善及新增休憩區遮雨棚。

阿管處副處長陳榮欽表示，改善工程預計3月底完工，待縣府、竹崎鄉公所整修完166聯外道路，將與縣府、竹崎鄉觀音瀑布社區產業合作社討論未來營運方式，預計6月底前重新開放。

嘉義林管處配合縣府推動「竹崎鄉觀音瀑布風華再現」計畫，2015年起分年分期針對觀音瀑布所在的牛稠溪集水區進行治理防災工程，去年起陸續已完工，確保了3座聯外橋梁及道路安全，恢復聯外道路通暢，大幅提高牛稠溪防洪能力及抗災韌性。