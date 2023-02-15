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中年婦女為照顧家人換職場 勞動部就業促進工具推一把

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
朴子就業中心幫助中年婦女伊美玲，順利轉職到天福健康產業公司擔任行政助理，兼顧工作家庭。圖／朴子就業中心提供
朴子就業中心幫助中年婦女伊美玲，順利轉職到天福健康產業公司擔任行政助理，兼顧工作家庭。圖／朴子就業中心提供

中高齡民眾求職不易，47歲中年婦女伊美玲，原在嘉義縣朴子市一間預拌混泥工廠擔任車輛調度員，為照顧獨居行動不便的娘家親人，離職轉換工作跑道，四處謀職不順，勞動部朴子就業中心運用勞動部「職場學習及再適應計畫」與「僱用獎助措施」，幫助她轉換到天福健康產業公司擔任行政助理，兼顧工作家庭。

伊美玲上工4個多月來，從原本不熟悉電腦文書作業，到獨力完成公司交付工作，學習能力及態度，獲雇主讚賞，她感恩說，「感謝朴子就業中心給予尋職建議及方向，讓我可以同時工作家庭兼顧」！伊美玲婚後16年在朴子1間預拌混泥工廠擔任車輛調度員，因工作常需加班，近年為照顧獨居東石娘家的親人，無法兼顧，考慮許久離職轉換工作跑道。

「離開舒適圈需勇氣，中高齡轉職更不容易！」她說，沒想到要找有興趣又能上下班及休假正常工作，不簡單，她應徵門市人員及工地行政助理，沒相關經驗或工作時間無法配合未錄取，眼看經濟壓力越來越重，她找上朴子就業中心求助。

就服中心外展人員黃建中盤點她職能，發現她過去曾參加居家照顧服務員課程，領有結訓證書，運用「職場學習及再適應計畫」及「僱用獎助措施」，媒合她到天福健康產業公司擔任行政助理，公司李姓主管說，美玲到職行政業務上手，協助公司通過長照機構評鑑審核，工作能力及態度積極，超出公司預期！

朴子就業中心主任吳明軒說，中高齡者常遇到求職困難，心態上不易適應等問題，就業機構運用「職場學習及再適應計畫」與「僱用獎助措施」，鼓勵雇主聘僱就業弱勢勞工，順利重返職場，計畫詳情可撥（05）3621632洽詢。

朴子 職場

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