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查欠稅見弱勢家庭住貨櫃屋、小孩血癌 嘉義分署關懷轉介救助

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
行政執行署嘉義分署人員關切曹家生活狀況。圖／行政執行署嘉義分署提供
行政執行署嘉義分署人員關切曹家生活狀況。圖／行政執行署嘉義分署提供

雲林縣曹姓男子欠繳勞保費等被移送行政執行署嘉義分署強制執行，因名下無可供執行財產，執行人員前往了解發現全家住在貨櫃屋中；曹男照顧因車禍受傷的母親，就讀國中的兒子也因診斷出血癌長期治療中，全家生計僅靠曹男租地耕作農穫及妻子手工業微薄收入，生活困苦，嘉義分署即列為關懷個案，聯絡轉介社會福利慈善單位補助，分署內還募集員工愛心捐獻。

嘉義分署表示，曹男因欠繳勞保費、汽車燃料費及罰鍰等約5萬元，去年3月起陸續被移送行政執行署嘉義分署強制執行，因曹男名下無可供執行財產，執行人員為了解確實財產狀況即前往其莿桐鄉住處現場執行，才發現全家住在貨櫃屋中，夏天炎熱冬天寒冷，生活條件不佳。

曹母於去年12月間車禍，目前由家人照顧生活，兒子自國小6年級診斷出血癌後開始長期治療，目前已國中三年級，但是因為血癌造成身體免疫系統問題無法到校上課，只能在家中藉助網路線上上課，但手機損壞，家庭經濟差也無法幫忙添置新手機，以致無法進行線上教學，嚴重影響課業。

在了解曹家生活狀況後，執行人員確認他們急需社會的救助才能維持生活，即刻回報列為關懷個案，聯絡轉介社會福利慈善事業基金會給予補助。嘉義分署愛心社則募集同仁愛心捐獻，日前分署長柯怡伶率同分署同仁，前往關懷訪視，捐贈慰問金8千元及毛毯等禮品，表達關懷之意，同時將此個案通報給雲林縣政府社會救助科予以救助，希望透過嘉義分署的關懷將社會溫暖傳遞至曹男全家。

行政執行署嘉義分署捐贈慰問金及毛毯等禮品，表達關懷之意。圖／行政執行署嘉義分署提供
行政執行署嘉義分署捐贈慰問金及毛毯等禮品，表達關懷之意。圖／行政執行署嘉義分署提供
行政執行署嘉義分署人員關切曹家生活狀況。圖／行政執行署嘉義分署提供
行政執行署嘉義分署人員關切曹家生活狀況。圖／行政執行署嘉義分署提供
行政執行署嘉義分署人員關切曹家生活狀況。圖／行政執行署嘉義分署提供
行政執行署嘉義分署人員關切曹家生活狀況。圖／行政執行署嘉義分署提供

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