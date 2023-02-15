快訊

俄亥俄州出軌事故：美國鐵路「利益出賣安全」的壓榨惡果

經典賽／動作大改又成績崩盤 王柏融恐成中華隊不安定因素

大學公公併再一樁？ 中山、高雄大學重啟合校協商

驚！嘉義又發生大批烏龜慘死蜈蚣籠 縣府追查太保市水牛公園埤塘

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣太保市水牛公園大埤塘日前也發生4、500隻烏龜，慘死蜈蚣籠，景象怵目驚心。記者魯永明／翻攝
嘉義縣太保市水牛公園大埤塘日前也發生4、500隻烏龜，慘死蜈蚣籠，景象怵目驚心。記者魯永明／翻攝

嘉義市樹木園區外溪流出現蜈蚣籠多隻烏龜誤入陷阱慘死，嘉義縣太保市水牛公園大埤塘日前也發生4、500隻烏龜，慘死蜈蚣籠，景象怵目驚心，縣府畜產保育科會同家畜所動保人員昨天到場追查，未發現行為人，將持續監控，呼籲民眾共同防範。

當地目擊民眾說，可能有人放置蜈蚣籠捕捉魚蝦，卻抓到大量的烏龜，未及時處置，造成困網烏龜無法到水面換氣窒息死亡，太殘忍了。居民表示，常看到烏龜在水裡游來游去，或在石頭上日光浴，沒想到這麼多的烏龜慘死，也可能有宗教團體放生，反而害死這些烏龜。

太保市長鄭淑分說，日前接獲通報指稱，水牛公園大埤塘有大量死在蜈蚣籠的烏龜。公所派人到場處理，發現10幾節的蜈蚣籠每節都是滿滿的死烏龜，烏龜腫脹屍體幾乎快要撐爆網具，趕緊將蜈蚣籠打撈起來處理死烏龜，避免影響環境，放置蜈蚣籠害死烏龜的行為違法，查獲行為人將依違反野生動物保育法處罰。

最近嘉市樹木園區外小溪，有保育人士驚見多隻烏龜被籠子困住，她趕緊搶救，2隻剩龜殼，2隻很快逃了，1隻有腳，可是完全不動，放置蜈蚣籠捉的目標很可能就是斑龜，非魚蝦，樹木園管單位林試所中埔研究中心會同保育人士清除蜈蚣籠。

畜產保育科說，斑龜又名長尾龜，成年個體體長約20至30公分，主要分布台灣、越南及大陸沿海，是常見寵物龜，斑龜並非野生動物保育法規範的保育類物種，但在IUCN國際自然保育聯盟紅皮書已把斑龜列為極危等級。

嘉義縣太保市水牛公園大埤塘日前也發生4、500隻烏龜，慘死蜈蚣籠，景象怵目驚心。記者魯永明／翻攝
嘉義縣太保市水牛公園大埤塘日前也發生4、500隻烏龜，慘死蜈蚣籠，景象怵目驚心。記者魯永明／翻攝
嘉義縣太保市水牛公園大埤塘日前也發生4、500隻烏龜，慘死蜈蚣籠，景象怵目驚心。記者魯永明／翻攝
嘉義縣太保市水牛公園大埤塘日前也發生4、500隻烏龜，慘死蜈蚣籠，景象怵目驚心。記者魯永明／翻攝

烏龜 嘉義

延伸閱讀

嘉義「津本喫茶部食堂」修繕 盼成地方創生新亮點

家中雙黃蛋孵出罕見「雙頭異獸」！連體鱷龜分頭進食、打架一起上

驚！嘉義樹木園小溪出現蜈蚣籠 多隻烏龜誤入陷阱慘死

5獅子包圍水牛準備開吃！家族突起內鬨「全員大亂鬥」水牛命運驚奇反轉

相關新聞

驚！嘉義又發生大批烏龜慘死蜈蚣籠 縣府追查太保市水牛公園埤塘

繼嘉義市樹木園區外溪流出現蜈蚣籠多隻烏龜誤入陷阱慘死，嘉義縣太保市水牛公園大埤塘日前也發生4、500隻烏龜，慘死蜈蚣籠，...

中年婦女為照顧家人換職場 勞動部就業促進工具推一把

中高齡民眾求職不易，47歲中年婦女伊美玲，原在嘉義縣朴子市一間預拌混泥工廠擔任車輛調度員，為照顧獨居行動不便的娘家親人，...

查欠稅見弱勢家庭住貨櫃屋、小孩血癌 嘉義分署關懷轉介救助

雲林縣曹姓男子欠繳勞保費等被移送行政執行署嘉義分署強制執行，因名下無可供執行財產，執行人員前往了解發現全家住在貨櫃屋中；...

天冷需求量增加物價漲 冬季大宗蔬菜高麗菜青花菜價格好

前幾年冬季大宗蔬菜高麗菜、青花菜，生產過剩，價格暴跌，農民叫苦，去年入冬至今，高麗菜、青花菜需求量大，產地及拍賣市場價格...

越冬害蟲荔枝椿象甦醒 不再收購卵片農民擔心蟲害沒外快

前2年嘉義縣荔枝生長期，荔枝椿象越冬成蟲甦醒大爆發，蟲害嚴重，農委會防檢局補助4鄉鎮收購蟲卵葉片，每片5元，農民搶收熱烈...

員工控剝削 先鋒保全：誤會

先鋒保全公司看守台鐵平交道的保全人員指控遭苛扣薪水及加班費、應休假日不足，每月薪水單不給，質疑人謀不臧，5名保全員向台南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦