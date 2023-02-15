驚！嘉義又發生大批烏龜慘死蜈蚣籠 縣府追查太保市水牛公園埤塘

繼嘉義市樹木園區外溪流出現蜈蚣籠多隻烏龜誤入陷阱慘死，嘉義縣太保市水牛公園大埤塘日前也發生4、500隻烏龜，慘死蜈蚣籠，景象怵目驚心，縣府畜產保育科會同家畜所動保人員昨天到場追查，未發現行為人，將持續監控，呼籲民眾共同防範。

當地目擊民眾說，可能有人放置蜈蚣籠捕捉魚蝦，卻抓到大量的烏龜，未及時處置，造成困網烏龜無法到水面換氣窒息死亡，太殘忍了。居民表示，常看到烏龜在水裡游來游去，或在石頭上日光浴，沒想到這麼多的烏龜慘死，也可能有宗教團體放生，反而害死這些烏龜。

太保市長鄭淑分說，日前接獲通報指稱，水牛公園大埤塘有大量死在蜈蚣籠的烏龜。公所派人到場處理，發現10幾節的蜈蚣籠每節都是滿滿的死烏龜，烏龜腫脹屍體幾乎快要撐爆網具，趕緊將蜈蚣籠打撈起來處理死烏龜，避免影響環境，放置蜈蚣籠害死烏龜的行為違法，查獲行為人將依違反野生動物保育法處罰。

最近嘉市樹木園區外小溪，有保育人士驚見多隻烏龜被籠子困住，她趕緊搶救，2隻剩龜殼，2隻很快逃了，1隻有腳，可是完全不動，放置蜈蚣籠捉的目標很可能就是斑龜，非魚蝦，樹木園管單位林試所中埔研究中心會同保育人士清除蜈蚣籠。