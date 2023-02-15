快訊

俄亥俄州出軌事故：美國鐵路「利益出賣安全」的壓榨惡果

經典賽／動作大改又成績崩盤 王柏融恐成中華隊不安定因素

大學公公併再一樁？ 中山、高雄大學重啟合校協商

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天冷需求量增加物價漲 冬季大宗蔬菜高麗菜青花菜價格好

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣目前正值青花菜盛產，產地六腳鄉、新港鄉，農民忙著下田採收，今年價格好，農民笑開心。圖／嘉縣府提供
嘉義縣目前正值青花菜盛產，產地六腳鄉、新港鄉，農民忙著下田採收，今年價格好，農民笑開心。圖／嘉縣府提供

前幾年冬季大宗蔬菜高麗菜、青花菜，生產過剩，價格暴跌，農民叫苦，去年入冬至今，高麗菜、青花菜需求量大，產地及拍賣市場價格不錯，農政單位未啟動產銷調節措施，開學後，增加蔬菜供應量。

嘉義縣目前正值青花菜盛產，全國產量第二，主要產地六腳鄉、新港鄉，產量最多，農民過完農曆新年，忙著下田採收青花菜，今年價格好，一朵朵又大又翠綠的青花菜，看起來非常漂亮，青花菜汆燙或清炒都好吃，簡單調味就是人間美味，好吃又健康。

崙陽合作農場理事主席蘇錦煌說，青花菜產地價每公斤平均40元，農民收益比過去好，主因是農村老化、缺工，老農多，入冬寒流一波波，加上疫情解封，外食餐廳小吃用量多，學校開學，需求量增加，青菁花菜可採收到清明節。

目前不只青花菜當季新鮮，價格好，產量多的高麗菜價格也不錯，嘉義縣產區雖有部分農民，開放菜園讓民眾付費採摘，節省運銷成本，但今年街頭少見廉價高麗菜叫賣情形。

過去冬季大宗蔬菜高麗菜、青花菜生產過剩，價格暴跌，縣府為幫助農民行銷，媒合百貨公司及銀行，到產地採購，呼籲消費者多選購，農委會啟動補助收購加工及外銷等措施。農業處說，防菜價崩跌，農糧署啟動生產預警機制，高麗菜苗過多，發布警訊提醒農民不要搶種，入冬至今菜價 平穩。

農民 高麗菜 菜價

延伸閱讀

開學廚工不足 師長幫忙洗切菜

不用挨餓也能瘦！「高麗菜超暴力減肥法」一周甩肉3公斤　過年吃肥不用怕了

保證有蟲、非常醜！菜販標語太誠實 網笑：我還是不敢買

超巨高麗菜！路邊攤掀熱購潮 他買2顆差點「尷尬了」

相關新聞

驚！嘉義又發生大批烏龜慘死蜈蚣籠 縣府追查太保市水牛公園埤塘

繼嘉義市樹木園區外溪流出現蜈蚣籠多隻烏龜誤入陷阱慘死，嘉義縣太保市水牛公園大埤塘日前也發生4、500隻烏龜，慘死蜈蚣籠，...

中年婦女為照顧家人換職場 勞動部就業促進工具推一把

中高齡民眾求職不易，47歲中年婦女伊美玲，原在嘉義縣朴子市一間預拌混泥工廠擔任車輛調度員，為照顧獨居行動不便的娘家親人，...

查欠稅見弱勢家庭住貨櫃屋、小孩血癌 嘉義分署關懷轉介救助

雲林縣曹姓男子欠繳勞保費等被移送行政執行署嘉義分署強制執行，因名下無可供執行財產，執行人員前往了解發現全家住在貨櫃屋中；...

天冷需求量增加物價漲 冬季大宗蔬菜高麗菜青花菜價格好

前幾年冬季大宗蔬菜高麗菜、青花菜，生產過剩，價格暴跌，農民叫苦，去年入冬至今，高麗菜、青花菜需求量大，產地及拍賣市場價格...

越冬害蟲荔枝椿象甦醒 不再收購卵片農民擔心蟲害沒外快

前2年嘉義縣荔枝生長期，荔枝椿象越冬成蟲甦醒大爆發，蟲害嚴重，農委會防檢局補助4鄉鎮收購蟲卵葉片，每片5元，農民搶收熱烈...

員工控剝削 先鋒保全：誤會

先鋒保全公司看守台鐵平交道的保全人員指控遭苛扣薪水及加班費、應休假日不足，每月薪水單不給，質疑人謀不臧，5名保全員向台南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦