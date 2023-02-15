天冷需求量增加物價漲 冬季大宗蔬菜高麗菜青花菜價格好

前幾年冬季大宗蔬菜高麗菜、青花菜，生產過剩，價格暴跌，農民叫苦，去年入冬至今，高麗菜、青花菜需求量大，產地及拍賣市場價格不錯，農政單位未啟動產銷調節措施，開學後，增加蔬菜供應量。

嘉義縣目前正值青花菜盛產，全國產量第二，主要產地六腳鄉、新港鄉，產量最多，農民過完農曆新年，忙著下田採收青花菜，今年價格好，一朵朵又大又翠綠的青花菜，看起來非常漂亮，青花菜汆燙或清炒都好吃，簡單調味就是人間美味，好吃又健康。

崙陽合作農場理事主席蘇錦煌說，青花菜產地價每公斤平均40元，農民收益比過去好，主因是農村老化、缺工，老農多，入冬寒流一波波，加上疫情解封，外食餐廳小吃用量多，學校開學，需求量增加，青菁花菜可採收到清明節。

目前不只青花菜當季新鮮，價格好，產量多的高麗菜價格也不錯，嘉義縣產區雖有部分農民，開放菜園讓民眾付費採摘，節省運銷成本，但今年街頭少見廉價高麗菜叫賣情形。

過去冬季大宗蔬菜高麗菜、青花菜生產過剩，價格暴跌，縣府為幫助農民行銷，媒合百貨公司及銀行，到產地採購，呼籲消費者多選購，農委會啟動補助收購加工及外銷等措施。農業處說，防菜價崩跌，農糧署啟動生產預警機制，高麗菜苗過多，發布警訊提醒農民不要搶種，入冬至今菜價 平穩。