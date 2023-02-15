越冬害蟲荔枝椿象甦醒 不再收購卵片...農民擔心蟲害沒外快

前2年嘉義縣荔枝生長期，荔枝椿象越冬成蟲甦醒大爆發，蟲害嚴重，農委會防檢局補助4鄉鎮收購蟲卵葉片，每片5元，農民搶收熱烈，連非農民也繳交，防治成效佳預算透支，防檢局去年停辦，今年又停辦，只以化學藥物及生物防治，補助農民噴農藥，並在有機園區及廢耕園，釋放平腹小蜂生物防治。

農民抱怨，入冬至今乾旱不雨，荔枝椿象在荔枝樹上開始產卵，防治農藥補助還未公告，又不再收購蟲卵葉片，不利防治成效，也讓他們減少賺外快機會。縣府農業處農林作物科說，荔枝椿象越冬蟲甦醒約從2月開始，剛越冬的荔枝椿象對藥劑耐受度較低，活動力較差未產卵，此時防治可達到最佳的效果，籲請農民配合共同防治時期防治。

農林作物科表示，荔枝化學共同防治期程6日至3月10日；龍眼防治期程13日至3月17 日在共同防治期間，可向梅山、竹崎、番路及中埔等4鄉農會申請藥劑補助，每公頃補助2000元。配合防檢局辦理區域防治，每月監測，目前荔枝、龍眼進入新梢期及花果穗期，調查發現荔枝、龍眼上有荔枝椿象越冬蟲活動，荔枝椿象已從植株葉背，移動至新梢或花果穗，疏於防治恐造成嚴重危害。