白沙屯媽祖進香 北港大復戲院開放香燈腳免費住宿休息
苗栗拱天宮白沙屯媽祖往北港徒步進香2月12日起駕，展開為期9天8夜的行程，預定2月17日抵達北港朝天宮，為歡迎白沙屯媽祖並服務遠道而來的香燈腳，雲林縣政府文化觀光處今天表示，2月16日中午12點至18日中午12點期間，開放北港大復戲院作為休息、過夜場所，北港舊登記所（北港遊客中心）周邊空地及北港水道頭文化園區也開放歇息、如廁。
文觀處長陳璧君說，今年度白沙屯媽祖往北港徒步進香報名人數高達11萬人，加上隨香信眾，實際參與人數可能再多3、4倍，創下歷史紀錄，進香隊伍預計17日上午抵達北港朝天宮，縣府今年續開放具百年歷史、曾是北港第1座戲院「北港座」的北港大復戲院，提供香燈腳休息、過夜，內部可供沐浴盥洗。
陳璧君說，北港舊登記所（遊客中心）周邊空地及北港水道頭文化園區，同步開放讓香燈腳如廁、休息，此次也邀集在地優良企業贊助「結緣品」，品項囊括植物肉乾、草莓巧克力棒等食品，均可免費取用。
廣大香燈腳即將湧入雲林北港，陳璧君表示，若在北港大復戲院與北港登記所出示下載「慢遊雲林」App畫面，可兌換北港映星園咖啡濾泡式咖啡1份；適逢「北港光影藝術節」舉辦期間，也歡迎香燈腳順道走訪6大燈會展區，拍照留念。
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