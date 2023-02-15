白沙屯媽祖進香 北港大復戲院開放香燈腳免費住宿休息

苗栗拱天宮白沙屯媽祖往北港徒步進香2月12日起駕，展開為期9天8夜的行程，預定2月17日抵達北港朝天宮，為歡迎白沙屯媽祖並服務遠道而來的香燈腳，雲林縣政府文化觀光處今天表示，2月16日中午12點至18日中午12點期間，開放北港大復戲院作為休息、過夜場所，北港舊登記所（北港遊客中心）周邊空地及北港水道頭文化園區也開放歇息、如廁。

文觀處長陳璧君說，今年度白沙屯媽祖往北港徒步進香報名人數高達11萬人，加上隨香信眾，實際參與人數可能再多3、4倍，創下歷史紀錄，進香隊伍預計17日上午抵達北港朝天宮，縣府今年續開放具百年歷史、曾是北港第1座戲院「北港座」的北港大復戲院，提供香燈腳休息、過夜，內部可供沐浴盥洗。

陳璧君說，北港舊登記所（遊客中心）周邊空地及北港水道頭文化園區，同步開放讓香燈腳如廁、休息，此次也邀集在地優良企業贊助「結緣品」，品項囊括植物肉乾、草莓巧克力棒等食品，均可免費取用。