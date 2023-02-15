阿里山林鐵灣橋站 復站有譜

國際知名高山鐵路、阿里山森林鐵路今年將全線通車，嘉義縣議員何子凡爭取撤站27年的灣橋站復站，日前邀立委邱顯智及林鐵暨文資處等單位會勘復站預定地灣橋鐵道公園側邊，林鐵暨文資處建議社區先行盤點周邊景點及社區人力資源，整體規畫發展方向，凝聚共識後，會再與社區共同討論後續合作及列車停靠可行性。

何子凡說，相關單位會勘後達成幾點共識，包括灣橋車站舊址周邊環境改善，請林鐵處與社區討論具體需求後委請專業顧問公司規畫提案爭取經費，以彰顯地方人文特色做為環境營造原則。

暫以灣橋鐵道公園側邊為復站選址，惟列車停靠下客時程，待社區提供完整遊程後，再請林鐵處以郵輪式列車配合停靠試行辦理。

何子凡說，地方爭取灣橋復站10幾年，希望此次會勘開啟灣橋復站契機，克服困難，優化周邊環境，促進灣橋的活化與發展。

林鐵暨文資處說，舊林鐵灣橋車站現為民宅及道路，舊址已無法復站，灣橋鐵道公園周邊交通便利，且林鐵沿線如鹿麻產、竹崎、十字路車站，都是經林鐵暨文資處多年輔導培力，開行郵輪式列車，共同行銷發展。