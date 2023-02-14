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槓上林務局怒改名「林務局長」！他接掌觀光協會聯合會 上任捐百萬

中央社／ 台南14日電
台灣區觀光協會聯合會昨天選出新任總會長，由曾與農委會林務局有官司糾紛、2次改名的白河萬里長城董事長「林務局長」出線。記者謝進盛／攝影
台灣區觀光協會聯合會昨天選出新任總會長，由曾與農委會林務局有官司糾紛、2次改名的白河萬里長城董事長「林務局長」出線。記者謝進盛／攝影

台灣區觀光協會聯合會昨天選出新任總會長，由曾與農委會林務局有官司糾紛、2次改名的白河萬里長城董事長「林務局長」出線，上任後宣布捐101萬元發展會務，盼齊力拚觀光。

台灣區觀光協會聯合會昨天在台南白河台灣萬里長城影城召開第9屆第1次會員大會暨理事長交接大會，聯合會並修改組織章程，考量聯合會為各縣市協會理事長所組成，為方便區分，將聯合會理事長改稱總會長。

經開會及遴選理監事後，總會長由白河萬里長城董事長「林務局長」以最高票當選，現場安排授證後上任。他致詞表示，21世紀是觀光發展的世紀，將配合交通部觀光局政策，加強與海外產業界交流，將台灣地方產業、自然生態、文化地景與史蹟等特色資源，推向國際舞台。

林務局長過去曾因改名多次成為新聞話題，早年在嘉義山區經營飯店時，與行政院農委會林務局因土地糾紛打官司，抗爭過程中將名字從林士榮改為林務局，出現「林務局告林務局」情況。

改名後的林務局在官司敗訴後轉往台南白河山區發展，原本經營六溪電影文化城，園區內提供仿閩式建築商店街、廣場及各項場景設施，曾有許多電影、電視劇前往取景拍片，2007因故結束六溪電影文化城業務後，再轉往附近開發白河萬里長城影城。

林務局經常穿著古代戲服宣傳，吸引遊客前往體驗，2018年再以為自己升官為由，把名字從林務局改為林務局長，盼讓事業更上層樓。

林務局長今天告訴中央社記者，上任後捐出新台幣101萬元為會務發展基金，盼與各地觀光同業合作重新喚醒觀光，共創台灣觀光商機，大家一起有錢賺。

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