帶兒破壞裝置直接走人！台南化石館氣炸「我會找到你」 男遊客道歉了

台南左鎮化石館12日發生遊客破壞館內的互動展示裝置後，逕自離去、完全未通報館方的意外，讓館方事後氣的在臉書發文「我不知道你是誰、也不知道你的目的，不管你在哪裡、我會找到你」，引發眾多網友贊聲，台南市文化局傍晚表示，當事人已出面與警方聯繫，下午並前往化石館道歉，並願負擔修復費用。

文化局針對此事件表示，左鎮化石園區是台灣第一間化石專業博物館，是重要化石展示教育館，至去年已超過100萬的參觀人數。眾多的互動設備與自然知識展覽成為親子出遊首選，尤其假日中親子團體眾多，希望爸媽除了與小孩一同學習博物館知識外，也能適時對小朋友傳遞博物館禮儀，一同培養公民美學素養，共同打造友善的參觀環境。

化石館昨天在臉書上po出現場監視器拍到的畫面，顯示有兩名小男生在B1展示區玩互動裝置，一名疑似父親的男子靠近，用力晃動球型裝置，造成球體破裂、大量的水流出到地面上，事發後一家4人自行離開現場，並未主動通報館方。

館方在臉書上表示，「煩死了，又被破壞，園區發生了不可置信的狀況，B1的互動裝置被破壞了，過程中感謝熱情遊客即時通知我們進行緊急處理，一方面擔心有無遊客受傷，但同時也強力譴責肇事遊客，從事情發生到現在完全沒有通知園區，甚至在事情發生當下馬上離開園區」。

「B1的互動裝置在正常使用方式是轉動下方的轉輪進行擾動與沉積的動作，小朋友原本使用正確的方式去進行互動，但因為大人的錯誤示範發生了悲劇，最後還是呼籲大家愛護博物館資源，就算破壞了展品，也請誠實以對，不要做出最壞的示範」

發文引發眾多網友討論，紛紛對這名男子的行為加上聲討，而包括台南山上水道博物館及隆田文化園區，最近也都發生遊客把花踩死及沉浸式劇場被小朋友踹破洞的意外，紛紛上網聲援，互相討抱，而附近派出所也留言，會調閱監視器，找出肇事者。