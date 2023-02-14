廢棄腳踏車還能騎 雲林修50輛送這些人...環保局未來打算曝光

響應減碳生活，雲林縣環保局修繕50輛廢棄腳踏車打造「再生腳踏車」，回饋送給需要的在地社區或弱勢學子等，累計已送出4批共14輛，另有20輛放置在四湖海清宮供民眾租用，未來擬擴大開放給一般民眾借用，免費騎逛雲林；目前數量有限，有需要者可向縣府社會處、學校或村里長申請。

環保局表示，雲林縣延續去年「全民健康運動年」，加上響應今年的「減碳生活行動年」，從回收廢棄腳踏車、修繕再生，帶動大家減少產生源頭廢棄物，賦予物品再利用的可能，去年度共修繕50輛，先後送出斗六鎮西國小2輛、斗南鎮西伯里6輛、大埤國中5輛及縣府社會處1輛。

由於縣內幅員遼闊，部分地區無大眾運輸交通工具可抵達，有20輛再生腳踏車則放置香火鼎盛的四湖鄉海清宮，供信眾或民眾租借使用；有需求的弱勢家庭、學生或社區、團體等單位，可向在地學校、村里長或社會處詢問，或撥環保局專線05-5340414轉293洽詢。

另，縣內37個超市、量販店設置二手袋回收站，民眾消費後可使用站上的二手購物袋裝物品帶回，用不到的塑膠袋、紙袋、尼龍環保袋、不織布環保袋等，可再拿至站點供下一人使用，養成「自備、重複、少用」行動；此外二手物品交換站則可將家中狀況不錯的傢俱、電器、書籍等，在網站或LINE搜尋「雲林縣惜食愛物共享平台」詢問換物意願及分享二手物。