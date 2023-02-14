延管工程成本過高 台南319戶人家無自來水
都市發展快速，但台南還是有人家無自水來可用；台南市政府今天統計，目前全市登錄有案的無自來水人家共319戶，多集中在偏遠山區，以楠西區居冠。
台南市經濟發展局人員今天在市政會議指出，台南部分山區偏遠，自來水鋪管工程造價過高，自來水普及較低，居民必須引用山泉水或至外地購水。
市府近年來積極解決偏遠地區居民用水問題，今年增加編列自來水延管工程配合款新台幣2000萬元，以分擔工程經費及降低評比成本，希望順利爭取經濟部水利署補助經費。
經發局統計，目前台南登錄有案的無自來水人家共319戶，多集中在偏遠山區，以楠西區居冠，東山區次之；主因是所需埋設管線長，地勢高需設置加壓站及配水池，用戶數少又分散不集中，每戶工程成本過高。
不過，台南自來水普及率達99.05%，六都排行第二，僅次於台北市；市府民國108至112年1月共爭取自來水延管工程3億3000萬元，將解決634戶人家用水問題，包括楠西區灣丘里梅嶺、南化區玉山里柚子腳、白河區關嶺里、東山區南勢里175市道等。
山區延管工程完工後，不僅解決楠西區梅嶺、南化區、大內區、六甲區、東山區、白河區等各部落用水問題，還將帶動梅嶺、關子嶺風景區等觀光產業，有助於台南山區整體經濟發展。
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