交通部今完成台南捷運藍延線初審 串連藍線發展東台南

台南市建設捷運雖然爭議不少，但腳步仍持續加速，台南市交通局今天表示，藍延線今天經交通部完成初審，後續將配合中央審查程序，儘速爭取早日審議通過並轉行政院核定。

台南捷運第一期藍線綜合規畫、環境影響評估作業目前正於交通部審議中，交通局已完成沿線都市計畫變更草案擬定，為了解民意，將於2月17日、2月21日在東區德光里活動中心及永康區中華里活動中心舉行公開展覽前座談會，以瞭解沿線用地土地所有權人意見，以利後續都市計畫變更作業推動。

台南市捷運工程處表示，交通部1月6日完成第一期藍線延伸線路線及場站規劃現勘後，今天舉辦初審會議，會議由鐵道局主任秘書李綱主持，並邀集行政院、國發會、財政部、內政部等相關單位共同審查，會中主要針對系統型式擇定、路線及場站規劃、運量預測及財務規劃等議題作深入討論，並要求台南市政府針對與會單位審查意見儘速修正。

市長黃偉哲表示，第一期藍線延伸線串聯府城至仁德、歸仁、關廟及高鐵台南站，除可提供南關線居民通學與通勤優質的運輸服務外，也提供高鐵乘客往返市區更加便捷的轉乘服務，後續市府團隊仍會積極加速規劃作業期程，以期第一期藍線、藍線延伸線兩項計畫進度能無縫接軌。

交通局局長王銘德表示，台南捷運藍延線計畫全線採高架單軌系統，路線長度14.99公里，共設置15座車站及1座機廠，銜接第一期藍線仁德轉運站串聯市區重要交通節點，延伸府城便捷的生活廊帶，且未來也將與深綠線交會形成十字路網，連結沙崙綠能科學城及台南科學園區兩大產業引擎，以強化府城、沙崙、南科三核心交通鏈結，將台南升級為科技大城並帶動府城以東衛星市鎮產業發展。

捷運工程處表示，藍延線可行性研究已於去年7月提報交通部審議、今日完成初審程序，後續仍會積極配合中央審查程序，儘速爭取交通部早日審議通過並轉行政院核定，另為加速規劃進度推動，亦已同步啟動辦理藍延線綜合規劃作業中，期以加快台南捷運建設腳步，提供舒適、便捷、永續的綠色運輸服務，以符合市民期待。