快訊

台積電去年員工分紅加業績獎金逾1200億元 每人平均領到近187萬元

李靚蕾發聲爆料遭打壓：不要利用家人作復出工具

普發現金6000元將上路！ 這12家銀行ATM可以「直接領現」

台南消防人員屢獲無人機賽事佳績 今獲獎市長表揚

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市消防人員參加無人機創意應用大賽獲獎，獲市長黃偉哲（左）公開表揚。記者黃宣翰／翻攝
台南市消防人員參加無人機創意應用大賽獲獎，獲市長黃偉哲（左）公開表揚。記者黃宣翰／翻攝

台南市消防人員參加無人機創意應用大賽、消防無人機競技大賽，從眾多隊伍中脫穎而出，分別榮獲卓越獎，人氣獎及季軍殊榮，獲獎人員今天在台南市政會議後，獲市長黃偉哲公開頒獎表揚。

交通部運輸研究所去年舉辦領航盃-無人機創意應用大賽，台南市消防局推出「繫留無人機消防救災應用」及「多旋翼無人機消防救災應用」2項作品參賽，歷經8個月初賽及決賽過程，雙雙榮獲卓越獎殊榮，另外第六大隊的「繫留無人機消防救災應用」更獲得人氣獎殊榮。

消防署去年12月舉辦首屆「消防無人機競技大賽」，台南市消防局組成「南波ONE神投手」隊，由消防局救災救護指揮中心陳明辰帶領飛手陳錦樺、莊坤遠及災害搶救科鄭依婷，並由台灣希望創新公司林明翰提供技術協助，榮獲「水域搜救」項目季軍的佳績。

包括第六大隊邱淵明大隊長、隊員楊雅雯、救災救護指揮中心主任陳明辰、災害搶救科隊員鄭依婷、台南市消防設備師公會理事長許榮哲等獲獎人員，今天下午3點30分在市政會議中獻獎並接受黃偉哲公開表揚，激勵消防無人機隊士氣及樹立消防新形象。

台南 黃偉哲

相關新聞

台南七股大潮溝護堤裂縫「卡輪」養殖戶憂潰堤水利局將搶險

台南市七股大潮溝近來水泥護堤裂縫加劇，裂縫寬度有些比機車輪胎還寬「卡輪」，不少養殖戶憂心汛期一來恐潰堤，生命財產泡湯。台...

廢棄腳踏車還能騎 雲林修50輛送這些人...環保局未來打算曝光

響應減碳生活，雲林縣環保局修繕50輛廢棄腳踏車打造「再生腳踏車」，回饋送給需要的在地社區或弱勢學子等，累計已送出4批共1...

交通部今完成台南捷運藍延線初審 串連藍線發展東台南

台南市建設捷運雖然爭議不少，但腳步仍持續加速，台南市交通局今天表示，藍延線今天經交通部完成初審，後續將配合中央審查程序，...

台南消防人員屢獲無人機賽事佳績 今獲獎市長表揚

台南市消防人員參加無人機創意應用大賽、消防無人機競技大賽，從眾多隊伍中脫穎而出，分別榮獲卓越獎，人氣獎及季軍殊榮，獲獎人...

嘉義鬧區88年古蹟「津本食堂喫茶部」將活化 用途曝光

88年歷史的嘉義市民生北路黃文醫生故居，經屋主皮膚科醫師王伯智提報文資審議通過，從紀念建築提升為市定古蹟「津本食堂喫茶部...

台南安南醫院10歲了 賴清德前往同賀

由中國醫藥大學團隊經營的台南市立安南醫院今天舉辦10周年慶，副總統賴清德等人都到場祝賀，他表示，市長任內規畫興建完成，成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦