台南消防人員屢獲無人機賽事佳績 今獲獎市長表揚
台南市消防人員參加無人機創意應用大賽、消防無人機競技大賽，從眾多隊伍中脫穎而出，分別榮獲卓越獎，人氣獎及季軍殊榮，獲獎人員今天在台南市政會議後，獲市長黃偉哲公開頒獎表揚。
交通部運輸研究所去年舉辦領航盃-無人機創意應用大賽，台南市消防局推出「繫留無人機消防救災應用」及「多旋翼無人機消防救災應用」2項作品參賽，歷經8個月初賽及決賽過程，雙雙榮獲卓越獎殊榮，另外第六大隊的「繫留無人機消防救災應用」更獲得人氣獎殊榮。
消防署去年12月舉辦首屆「消防無人機競技大賽」，台南市消防局組成「南波ONE神投手」隊，由消防局救災救護指揮中心陳明辰帶領飛手陳錦樺、莊坤遠及災害搶救科鄭依婷，並由台灣希望創新公司林明翰提供技術協助，榮獲「水域搜救」項目季軍的佳績。
包括第六大隊邱淵明大隊長、隊員楊雅雯、救災救護指揮中心主任陳明辰、災害搶救科隊員鄭依婷、台南市消防設備師公會理事長許榮哲等獲獎人員，今天下午3點30分在市政會議中獻獎並接受黃偉哲公開表揚，激勵消防無人機隊士氣及樹立消防新形象。
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