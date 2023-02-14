嘉義鬧區88年古蹟「津本食堂喫茶部」將活化 用途曝光

88年歷史的嘉義市民生北路黃文醫生故居，經屋主皮膚科醫師王伯智提報文資審議通過，從紀念建築提升為市定古蹟「津本食堂喫茶部」，修復工程今開工，預計明年中完工，耗資2753萬打造成健康醫療促進推動場域，也販售咖啡輕食；市長黃敏惠讚賞，公私協力、再添1處說故事的案例。

市府文化局長盧怡君說，黃文醫生故居建於1935年日治時期，曾是津本寫真館，後來開設津本食堂喫茶部，1958年黃文醫生購入後，當診所及住家，直到2002年轉賣王伯智。

據了解，原本此處要拆遷改建，民間團體協助申請文資保存，2015年登錄為紀念建築黃文醫生故居，王伯智之後自行請專家發掘新事證，再次提報審議，2020年通過指定為古蹟。

此屋兩層樓，建物面積230多平方公尺，為木構、臨路的立面是水泥、洗石子，當年稍微拆除破壞屋頂，暫蓋鋼棚架；修建耗資2753萬，屋主自籌1成，預計2024年中可完工，會恢復日治建築原貌，重現木構、雨淋板、現代主義風格等。

王伯智的家人、文化局文資科長林朝基等人今在門口祈福工程順利，王伯智表示，能保留1棟珍貴文化資產是非常難得機緣，完成後會成立基金會營運；文化局指出，