台南安南醫院10歲了 賴清德前往同賀

由中國醫藥大學團隊經營的台南市立安南醫院今天舉辦10周年慶，副總統賴清德等人都到場祝賀，他表示，市長任內規畫興建完成，成為地方政府主政的第1座、也是全國第2座的醫療建設BOT案，期待未來醫院在中國醫藥大學的指導與支援下，能走出醫院、深入社區，全力邁向一流醫療照護機構。

院方今天在院內舉辦10周年院慶典禮，包括台南市長黃偉哲、中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海、中國醫藥大學副校長王陸海，及台南副市長趙卿惠、衛生局局長蘇世斌、台南市醫師公會理事長陳相國、成功大學校長沈孟儒等人都到場。

院長林聖哲表示，做為南台灣首座醫療建設BOT案，2013年營運以來，秉持「救急、救腦、救心、救命」原則全力投入服務，接連成立13個特色醫療中心、引進全新設備如1024切全景電腦斷層、混成手術室（Hybrid OR）等，更於去年獲第20屆金擘獎民間團隊特優獎肯定，也是安南醫院第2次奪獎。

賴清德在致詞時分享他與醫院的淵源，表示安南醫院成立前，安南區每萬人口病床數只有7.6床，遠低於醫療網規劃目標的35床，因此市府計劃興建一所包括急、慢性、復健及精神病照護之高水準綜合醫院，在興建時期就常到工地了解。