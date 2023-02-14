追憶「雲林女兒」鄧麗君 25日甜蜜蜜市集音樂會藏亮點

亞洲歌姬鄧麗君今年70歲冥誕，雲林縣政府2月25日下午2點至晚上8點在虎尾中央廣播戶外廣場舉辦「70閃耀鄧麗君-甜蜜蜜市集音樂會」，邀集在地社區、小農、文創業者開創專屬雲林的甜蜜蜜特色市集，也安排SONAR聲吶人聲樂團等歌手組合，輪番登台傳唱鄧麗君經典歌曲，齊在別具意義的日子追憶一代歌后。

鄧麗君出生雲林縣褒忠鄉，縣府文化觀光處長陳璧君說，為紀念優秀的「雲林女兒」，今年在2月25日舉辦親子皆宜的市集，大家從下午2點開始齊聚在虎尾央廣戶外廣場，席地而坐聆賞阿卡貝拉樂音，及葉柔、林家安、林芝誼、樂耕農等實力派歌手組合獻聲，活動持續至晚上8點，沈浸輕鬆氛圍，享受甜蜜時光。