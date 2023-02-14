影／台南府城「最高山」桂子山整建動工 未來成為觀景點

台南府城昔日的制高點桂子山整建工程，今天啟動，市府文化局表示，桂子山見證著府城今昔的變化，完成後將是周邊水交社文化園區最後一塊拼圖；市府去年進行環境整理，意外將小山變成「禿頭」引發抗議，文化局表示，已與民間溝通，未來將最大限度保留綠地。

台南社區大學研究員晁瑞光表示，小時候就住在水交社，也曾經到桂子山上玩，可惜後來荒廢，去年市府整理環境，將山上的植被都砍光，原本圓圓一座山，變成光禿禿的沙丘，其中還有一棵市區裡最大的黃槿，環抱有200多公分，相當可惜，不僅水土可能流失、也造成空氣汙染，後來市府整建團隊與民間討論，將盡量減少人工設施，山丘上都是綠地，但為了要遠眺，盡量栽種低矮的樹叢，以免遮蔽，期待未來能見到變身後的桂子山。

動工典禮今天在桂子山旁舉行，由市長黃偉哲主持，多位民代、水交社老眷戶、文化局局長陳修程等人都到場，文化局表示，總工程經費2249萬元，工期1年。

黃偉哲表示，桂子山在水交社眷村拆遷後就荒廢多時，未來打造成一個很好的觀景點，可以一覽周邊風光，提供市民最佳休憩場所。

文化局指出，桂子山高26公尺為昔日府城最高點，周邊原本有3座山丘，看起來像是筆架，又稱為筆架山，在城市開發過程中，3座山丘只剩下1座；同時當地地勢略高，很像淺盤倒扣，又稱為桶盤淺，昔日府城南門外，地點偏僻，周圍逐漸形成墓區，山丘被包圍，當時被稱為「鬼仔山」，因為不好聽，而被改為「桂子山」、「貴子山」。

桂子山周邊日治時期做為空軍宿舍，國民政府後持續做為空軍眷村，為水交社，之後眷村改建拆除，保留部分做為水交社文化園區，2019年底開幕後，成為重要的觀光景點，但桂子山一直荒廢，一度還成為垃圾堆置處，相當雜亂。

文化局表示，清代山頂上設有涼亭，可以遠眺台江內海、觀潮汐，國民政府後，當地進駐通訊兵，將涼亭改建，並設有碉堡，由於地勢高，桂子山在歷史上還有一項盛事發生在1955年底，當時有天文奇景日環食，台南正是最佳觀測點，台美兩方都有人員到現場觀看，目前涼亭中央的地上，還有銅銘註記「聯勤測量處」、「日蝕站」、「三角點」等字樣。